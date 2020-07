Ultime Notizie Roma del 12-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio la proroga dello stato di emergenza per contrastare il coronavirus si accende lo scontro politico mentre il numero totale dei contagi calama si accendono nuovi focolai martedì speranze illustrerà in parlamento la proroga delle misure anti contagio in scadenza il 14 luglio lo stato di emergenza scade invece il 31 serve una delibera del Consiglio dei Ministri su cui premier Conte riferirà in Parlamento Ieri sera ero in Piazza del Viminale per le vittime del covid-19 suto momenti di Forte preoccupazione ha detto con te È stata una sfida molto insidiosa in parte lo è ancora anche che ora ci siamo meglio attrezzate la risposta del Sistema Sanitario più pronta in caso di cattive e veniente intanto dopo 3 giorni consecutivi momento i contagi sono scesi da 276 a 188 ma preoccupano gli assembramenti estivi nuovila situazione mondiale che ha visto gli Stati Uniti di segnare un nuovo record di 66528 contagi in un solo giorno per la prima volta il presidente Trump si è mostrato in pubblico con una mascherina visitando un ospedale militare in un macello del Mantovano sono immersi 10 positivi nonostante il rispetto dei protocolli che a Cremona dopo molti giorni covid free c’è stato un ricovero in terapia intensiva con un tesserato del papà non viene giudicata sufficiente a un primo esame del MoVimento 5 Stelle la proposta di Asti per mantenere la concessione Giusti apprende da fonti 5 Stelle di governo che accolgono il criterio del movimento di vedere esclusi Benetton la proposta del CDA di Acqui deve Tuttavia essere ufficialmente esaminata dalle istituzioni governative competenti la società promette a quanto più denaro per investimenti manutenzione e risarcimenti per il ponte di Genova tariffe più basse è l’apertura a nuovi soci almeno 30000 persone hannodato ieri sera Tel Aviv una manifestazione contro il governo in diretta dagli imprenditori indipendenti che reclamano aiuti per superare la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus se non arriveranno minacciano di scendere in piazza settimana proteste antigovernative ieri sera anche in molte città della Serbia mentre nei Balcani il virus sembra riprendere vigore ma stavolta senza incidenti si teme però che gli assembramenti possano favorire incontrati il presidente del Mali Ibrahim boubacar Keita annunciato uno scioglimento di fatto della Corte Costituzionale del tentativo di dissipare i venti che investono da due giorni la capitale bamako Intanto è stato reso noto il resto di diversi leader politici promotori delle manifestazioni ieri dopo le proteste di piazza c’è stato un tentativo di azione nella TV di Capua alle forze di sicurezza hanno aperto il fuoco uccidendo 4 persone e ferendone decine e do pure a tutti di molte che hanno investito alcuni suoi altri dirigenticittà francesi di videogiochi Ubisoft ha annunciato nella notte di uscita di vari manager tra cui il suo numero 2 il direttore delle risorse umane Il Teo della società di Assassin’s III a cura di inserirmi la carica di direttore creativo che si dice determinato da attuare importanti cambiamenti nella sua cultura aziendale Sport Juventus e Atalanta pareggiano 22 a Torino nell’anticipo della 31esima giornata di Serie A I bianconeri allungano più alto il vantaggio sulla Lazio secondo in classifica è fermata in casa del Sassuolo il team manager della trama si fa a fare un tutto razzista un tifoso del Napoli interviene la procura della FIGC e poi si scusa su Mercedes partirà dalla pole position LTD Piria seconda prova di mondiale di Formula 1 al tuo fianco partirà Max verstappen con la Red Bull si compra file per Carlo Science to McLaren e per l’altro Mercedes condotta da valtteri bottasRed Bull di Alex e Boris quanto letterario il club delle qualifiche spezzata dalla pioggia Charles Leclerc è rimasto escluso dalla Q3 e partirà dalla sesta fila mentre Sebastian Vettel ha chiuso E questa era l’ultima notizia ricreazione Torna più tardi buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa