Ultime Notizie Roma del 12-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio autostrade arriva la proposta di Asti al governo Movimento 5 Stelle frena per noi restano una proposta convincente che possa essere sottoposto al governo per evitare la revoca della concessione il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia e la messa a disposizione dei Ministeri delle Infrastrutture trasporti dell’Economia e di Palazzo Chigi lavanderia di coronavirus in Italia è stata una sfida molto insidiosa parte l’ho ancora anche tu Adesso possiamo dire che ci siamo meglio attrezzati abbiamo rinforzato le nostre strutture ospedaliere sicuramente adesso la risposta del Sistema Sanitario sarà più pronta anche in caso di cattiva ed è niente così il premier Giuseppe Conte intervenendo al concerto della Polizia di Stato davanti alla Viminale Volpi presidente copasir in ora la proroga di emergenza e poteri speciali del premioIl deputato leghista è presidente copasir attacca una parola che non fortuna Ricciardi dice indispensabile per sileri la proroga necessario non possiamo rischiare di via Italia viva chiedono un confronto in sigarette sosteniamo ogni scelta del governo utile a contenere la tabellina Gelmini di Forza Italia no all’incoronazione pretesa da Conte dopo tre giorni di piega al ribasso la curva epidemica in Italia ieri 188 nuovi casi contro i 276 di venerdì a pensare come sempre il lato Lombardo che sabato ha segnato un + 66 e contro il 135 di venerdì ma con 4000 tamponi in meno andiamo all’estero andiamo a parlare di Donald Trump che ha usato per la prima volta in pubblico una mascherina contro il virus visitando ieri l’ospedale militare Walter Reed a bethesda Maryland a pochi chilometri dalla Casa Bianca le immagini sono state trasmesse dalla tv americana in precedenza il presidente avevostamattina visitando una fabbrica in una zona privata anche se puoi foto i video erano arrivati lo stesso penso che sei una grande coso stare la mascherina quando si è in ospedale quando si parla con un sacco di soldati di persone che non sono appena usciti dalla sala operatoria aveva detto Trump prima di entrare al Walter Reed non sono mai stato contro le mascherine credo che bisogna valutare tempo e luogo E questa era l’ultima Buona domenica e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa