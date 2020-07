Ultime Notizie Roma del 12-07-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la proroga a fine anno dello stato di emergenza per contrastare il coronavirus si accende lo scontro politico mentre il numero totale dei contagi cala ma si accendono i nuovi focolai martedì il ministro speranza illustrerà in parlamento la proroga delle misure anti contagio in scadenza il 14 luglio lo stato di emergenza scade invece il 31 luglio serve una delibera del Consiglio dei Ministri su cui il premier Conte riferirà in Parlamento ieri sera evento in Piazza del Viminale per le vittime del covid-19 vissuto momenti di Forte preoccupazione ha detto con te È stata una sfida insidiosa ed in parte lo è ancora anche se ora ci siamo meglio attrezzati la risposta del Sistema Sanitario sarà più pronta in caso di cattive evenienze queste e rassicurazioni del presidenteconsiglio dopo tre giorni consecutivi di aumento i contagi sono scesi da 276 a 188 in un giorno preoccupano gli assembramenti estivi nuovi focolai situazione mondiale che ha visto gli Stati Uniti in segnare un nuovo record oltre 66000 contagi in un solo giorno per la prima volta il presidente Donald Trump si è mostrato in pubblico con una mascherina visitando un ospedale militare in un macello del Mantovano sono emersi 10 positivi nonostante il rispetto dei protocolli e a Cremona dopo molti giorni covid free c’è stato un ricovero in terapia intensiva positivo un tesserato del Parma la squadra di calcio trasporto in chiusura juventus-atalanta non pareggiato 2 a 2 a Torino nell’anticipo della trentaduesima giornata di campionato i bianconeri allungano così a Piotto il vantaggio sulla Lazio seconda in classifica è fermata ieri in casa dal Sassuolo Sul 2 a 1 il team manager dell’Atalanta si fa scappare un iN’sassiste a un tifoso del Napoli interviene la procura della FIGC poi si scusa nell’altro anticipo di ieri 3 a 0 della Roma sul Brescia oggi altre partite in programma inizia con Genoa Spal alle 17:15 sfida salvezza poi Parma Bologna alle 19:30 insieme a Fiorentina Verona Cagliari Lecce Udinese Sampdoria a seguire il big match alle 21:45 napoli-milan domani inter-torino Inner Formula 1 Lewis Hamilton su Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Stiria una prova di mondiale di Formula 1 al suo fianco partirà Max per saperne con la Red Bull seconda fila per Carlos Sainz McLaren e per l’altra Mercedes condotta da valtteri bottas e per la Red Bull di Elton quanto alle Ferrari durante le qualifiche sferzate dalla pioggia ajar Leclerc è rimasto escluso dalla Q3 e partirà dalla sesta fila mentre Sebastian fai te l’ha chiuso al decimoè tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

