Ultime Notizie Roma del 12-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in via Luigi in studio quella della pandemia è stata una prova molto difficile per tutto il paese è stata una sfida molto insidiosa in parte lo è ancora anche se adesso ci stiamo meglio attrezzate abbiamo rinforzato le strutture ospedaliere risposta del Sistema Sanitario sicuramente Adesso sarà più pronta anche in caso di cattive evenienze queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte evidenziato che con alcune regole precauzionali possiamo affrontare la nuova stagione quella estiva e la prossima con relativa tranquillità retta altro per lo scontro sulle ipotesi di prolungare fino a fine anno lo Stato d’emergenza martedì il ministro speranza illustrerà in parlamento la proroga delle misure e casi giornalieri di coronavirus A livello mondiale hanno superato la soglia dei 200.000 per tre volte consecutivegiovedì scorso emerge dal sito dell’oms il primo giorno sopra quota 200 mila è stato giovedì 9 luglio il giorno successivo è stato toccato il record assoluto 228d confermati ieri 219000 la media per questo periodo è di quindi di 217000 casi al giorno il virus non accenna a ridurre la propria aggressività Soprattutto negli Stati Uniti dove secondo le Stime contenute Nelle nuove linee guida dei centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie il 40% dei contagiati del paese asintomatico e circa la metà del contagio avviene prima che gli infetti si ammalano parliamo di scuola concorsi graduatorie aggiuntive personale chiamato a presentare domanda tra il 10 e il 16 luglio da tutto il personale risultato idoneo ai precedenti concorsi dal 2016 per entrare in graduatoria in una regione o provincia differente ed entrare in servizio ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFtutto il personale Chi ha vinto i concorsi per andarsi a inserire una regione una provincia diversa rispetto a quella per la quale alimento per i concorsi comunque fossimo hanno detto che per caso non hai questa possibilità che noi abbiamo contestato comunque il fatto che non ci siano specialmente neanche risposto 44 anni quindi consigliamo a tutti di presentare questa domandaè tutto della redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa