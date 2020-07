Ultime Notizie Roma del 12-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione della Luigi in studio proteste in Calabria dove manifestanti hanno bloccato la Statale 18 ad Amantea in provincia di Cosenza per protestare contro l’arrivo di alcuni migranti positivi al covid-19 sbarcati a Roccella Ionica si tratta di 13 pakistani Al momento asintomatici la task-force dell’asp di Cosenza via più protocolli e sta gestendo in loco il focolaio di migranti la governatrice Jole Santelli scrive al premier Conte requisire navi per i controlli altrimenti non esiterò ad agire vietando gli sbarchi in Calabria ha detto la governatrice della Regione Calabria sito dell’ epidemia covid quella approntata è stata una prova molto difficile per tutto il paese una sfida insidiosa in parte lo è ancora anche se adesso ci siamo meglio attrezzate abbiamo rinforzato leospedaliere la risposta del Sistema Sanitario sicuramente Adesso sarà più pronta anche in caso di Cattiva evenienze lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alto lo scontro sulla protesi di prolungare fino a fine anno lo stato di emergenza nel mondo i casi giornalieri di covid hanno superato la soglia dei 200.000 * 3 volte consecutive merce proprio al sito dell’ oms il virus non accenna a ridurre la propria aggressività Soprattutto negli Stati Uniti dove il 40% dei contagiati asintomatico e circa la metà dei contagio avviene che gli infetti si ammalino la vicenda autostrada e sarà in consiglio dei ministri martedì Aspi ha presentato una nuova proposta che prevede 3427031238 dei pedaggi ma è 5 Stelle restano scettici non basta via i Benetton lo sport incalcio è serie A trentaduesima di campionato questa sera Napoli Milan chiude la giornata in campo fiorentina-verona Cagliari Lecce Udinese Sampdoria Inter Torino chiude la giornata è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa