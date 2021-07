Ultime Notizie Roma del 12-07-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno vittoria dell’Italia ieri è stata un’esplosione di gioia ma anche di follia Milano quella caratterizzata La notte dei festeggiamenti con 15 feriti soccorsi di cui 3 gradi in piazza del Duomo più alta di tre ventenni ricoverati in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta Roomba invece letteralmente impazzita nel giorno dedicato ai supporter è già collaudato In occasione della semifinale vinta dalla Nazionale contro la Spagna argomento Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma Ha trascorso una giornata tranquilla completato il decorso post operatorio chirurgico al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa Il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora qualche giorno ha riferito al direttore della sala stampa Vaticana Matteo Bruni economia tra l’ultimo trimestre del 2019 il primo del 2021 gli occupati in Italia si sono ridotti del 2,8% con un calotenuto soprattutto per gli indipendenti diminuiti del 5,1% e quanto emerge dal rapporto annuale INPS secondo il quale torna a prendermi ho sofferto soprattutto il lavoro indipendente con un calo del 5,1% degli occupati e del 9% delle Ore lavorate a fronte di una meno 7,7% complessivo gli esteri scontri centinaia di arresti almeno un agente ferito il bilancio delle nuove violenze di ieri a Cuba dove migliaia di dimostranti sono scesi in strada nella più grande potenza di massa mai vista sull’isola negli ultimi 30 anni nel mirino è sempre il Presidente della Repubblica Miguel Diaz alla dittatura comunista ed una situazione economica che continua a peggiorare nella morsa delle sanzioni americane è tutto per il momento Grazie per averci seguito le tornano la prossima edizione

