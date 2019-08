Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione settimana di Ferragosto che si apre sull’onda della crisi di governo Salvini chiede di andare al voto al massimo ad ottobre promettere tasse al 15% nessun aumento dell’IVA con la manovra già pronta e grida l’inciucio chiede il reddito di cittadinanza cavallo di battaglia del MoVimento 5 Stelle annuncia la nascita della sua collezione il capo dei 5 Stelle si affida al capo dello stato così com’è il leader del PD Zingaretti che frena sul voto subito e all’ipotesi proposto da Renzi di un governo istituzionale di transizione attrazione PD 5 Stelle sulla fiducia Conte Punta il logo grasso l’appello condiviso è che tutto sia messo nelle mani del capo dello Stato a Catania iericentinaio di manifestanti hanno contestato Salvini gridando buffone lanciando bottiglie di plastica vuote contro la sua auto entrata a gamba tesa nel dibattito sullo sbocco crisi di governo Da parte di Renzi riapre lo scontro interno al Partito Democratico davanti alla forzatura istituzionale di Salvini il Parlamento ha due strade assecondare Capitan Fracassa e andare al voto oppure creare un governo no tax che eviti l’aumento dell’Iva e scongiura il rischio dell’uscita dall’euro queste le parole di Renzi Zingaretti dice no ad accordi chi con il Movimento 5 Stelle e sottolinea che non ci sono scorciatoie duro Calenda proposta folle il dibattito infuocato e si moltiplicano gli appelli all’unità con e Gentiloni che dice ci aspettano prove difficili Quando il gioco si fa duro i duri più smettono di litigare si infittisce il giallo sul suicidio del Finanziere americano Joseph epstein nonostante avesse già tentato di togliersi la vita èlasciato senza sorveglianza nelle ore precedenti il suicidio e mentre la procura annuncia che le indagini sullo scandalo non si fermano sui social e Scorrono le teorie del complotto che il caso l’ex presidente Clinton che aveva frequentato in passato in Libia ancora guerra alle porte del generale Khalifa haftar hanno violato la tregua chiesta dall’onu scattata ieri pomeriggio bombardamenti aeroporto civile di mitiga a Tripoli e su un quartiere residenziale interrotti voli fino a nuovo ordine tre i civili feriti da razzi lanciati sul quarto in Israele scontri alla spianata delle moschee decine di fedeli islamici sono rimasti feriti c’è stato un nuovo scontro a fuoco al confine tra Gaza e Israele secondo la radio militare un palestinese armato si è avvicinato ai reticolati nel nord della striscia sparato verso i militari che l’hanno ucciso lo sport in chiusura ciclismodel omnium di Rio 2016 Elia Viviani ha vinto la prova in linea individuale su strada degli Europei di ciclismo ad Alkmaar in Olanda argento al belga lampert bronzo al tedesco akerman in MotoGP Dovizioso ha vinto il Gran Premio d’Austria il pilota della Ducati ha preceduto il campione del mondo Marc Marquez sul podio anche la Yamaha di Fabio quartararo IV Valentino Rossi su Yamaha è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

