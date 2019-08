Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sulla crisi di governo interviene l’ex premier Matteo Renzi davanti alla porta tua istituzionale di Salvini in Parlamento a due strade andare Capitan Fracassa andare al voto oppure creare un governo tax che abiti l’aumento dell’Iva scongiuri il rischio dell’uscita dall’euro queste le parole dell’ex leader del PD l’attore Zingaretti dice no ad accordi chi con il Movimento 5 Stelle e sottolinea che non ci sono scorciatoie duro Calenda proposta folle il dibattito è infuocato e si moltiplicano gli appelli all’unità all’interno del Partito Democratico Intanto è scontro sulla data del voto Salvini chiede di andare ad elezioni al massimo ad ottobre promette tasche al 15%aumento dell’IVA con la manovra già pronta e grida l’inciucio e chiude alle reddito di cittadinanza cavallo di battaglia del MoVimento 5 Stelle annuncia poi la nascita della sua coalizione il capo dei gelati Di Maio si affida il capo dello stato così come Zingaretti che frena sul voto e all’ipotesi di un governo istituzionale di transizione ieri a Catania un centinaio di manifestanti hanno arrestato Salvini gridando buffone lanciando bottiglie di plastica vuote contro la sua auto negli Stati Uniti tragedia in Pennsylvania dove in un incendio in un asilo nido hanno perso la vita 5 bambini e una persona è rimasta ferita l’episodio avvenuto nella cittadina di era lei che si affaccia su uno dei grandi laghi le rogo si è sviluppato di primo mattino all’interno dormivano diversi bambini visto che la struttura aperta 24 ore su 24 per genitori che lavorano di notte tra le vittime ci sono quattro fratellini tra i 10 mesi e gli 8 anni i cui genitori prestavano un servizio notturnoOggi è martedì le giornate più calde dell’estate specie nelle regioni centro-meridionali nelle isole dove vengono registrate punte massime di 39 41 ° e afa alle stelle tra il 14 e il 16 Agosto dovrebbe tornare l’anticiclone delle Azzorre che Regalerà giornate estive ma con caldo senza eccessi qualche instabilità potrebbe persistere solo solo estremo Nord Est rosso delle Alpi e sull’Appennino centro-meridionale è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa