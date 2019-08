Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione non è Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio lo spread tra Btp e Bund tedesco a via la settimana 233 punti base in ribasso rispetto e 238 segnate la chiusura di venerdì giornata durante la quale il differenziale era arrivato a quota 240 punti con una chiamata di oltre 30 punti in 24 ore rendimento del titolo decennale italiano scende al 177 * sullo sfondo la crisi di governo è intervenuto l’ex leader del PD Matteo Renzi davanti una forzatura istituzionale di Salvini il Parlamento due strade assecondare Capitan Fracassa al voto oppure creare un governo tax che eviti l’aumento dell’Iva scongiuri il rischio dell’uscita dall’euro ha detto l’ex premier Zingaretti l’attuale leader PD dice no addiki con il Movimento 5 Stelle non ci sono scorciatoie sottolinea intanto Salvini chiede di andare al voto al massimo ad ottobre promette tasse al 15% e nessun aumento dell’IVA con la manovra il già pronta grida poi all’inciucio e chiude al reddito di cittadinanza del MoVimento 5 Stelle sale di nuovo la pensione ad Hong Kong dopo l’ennesimo weekend di manifestazioni contro la Cina e violenze tra polizia e manifestanti questa mattina la polizia deciso di dispiegare per le strade dell’ex Colonia britannica veicoli pesanti equipaggiati con il Monica d’acqua per scongiurare ulteriori proteste di piazza 140 persone sono morti centinaia sono rimaste senza casa a causa delle piogge torrenziali che stanno devastando il sud e l’ovest dell’India lo riferiscono le autorità degli Stati più colpiti tra i quali il CRAL a giugno Nel continente iniziata la stagione dei Monsoni che durerà fino a settembreaprende caso di omicidio-suicidio nel pesarese una coppia di origine moldava è stata trovata morta ieri sera in una zona periferica della cittadina il cadavere dell’uomo è stato Trovato impiccato la moglie da cui si era separato da un anno è stata trovata morta nel bagno probabilmente strangolata per scoprire i corpi sono state le due figlie di coppia di 23 14 anni che non riuscivano a contattare telefonicamente la madre indagano i carabinieri le giornate più calde dell’estate tra oggi e mercoledì temperature massime oltre i 40 ° poi tornerà l’anticiclone delle Azzorre che Regalerà giornate estive ma non caldo eccessivo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa