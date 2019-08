Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’entrata a gamba tesa nel dibattito sullo sblocco della crisi di governo Da parte di Rienzi riapre lo scontro interno al PD davanti alla porta tu restituzione al di Salvini in parlamento e due secondarie Capitan Fracassa andare al voto pure che era un governo nota che eviti l’aumento dell’Iva e scongiuri il rischio dell’uscita dall’euro chiarisce Renzi Zingaretti vicino ad accordi con il Movimento 5 Stelle sottolineando che non ci sono scorciatoie duro che renda correnti proposta folle ma il dibattito infuocato e si moltiplicano gli appelli all’unità Gentiloni ci aspettano prove difficili Quando il gioco si fa duro i duri di litigare Salvini chiede di andare al voto al massimo ottobre promuove e promette tasse al 15% e nessuno mento dell’IVA con la manovra già pronta grida l’inciucio e chiude il reddito di cittadinanza cavallo ditaglia di Di Maio e annuncia la nascita della sua collezione il capo dei 5 Stelle si affida al capo dello Stato siccome Zingaretti che frena sul voto subito e sulla fiducia acconti. e lo grasso e l’ho condiviso e che tutto si è messo nelle mani del capo dello Stato a Catania qualche centinaio di manifestanti ha contestato ieri sera Salvini che tirando buffone e lanciando bottiglie di plastica vuote contro l’auto lo spread tra Btp e Bund tedeschi a via la settimana 236 punti base in ribasso rispetto e 238 segnate la chiusura di venerdì giornata durante la quale differenziale arrivato a quota 240 punti con una chiamata di oltre tremila in 24 ore il rendimento del titolo decennale italiano scende al 177 * 100 sale di nuovo la tensione a Hong Kong dopo l’ennesimo weekend di manifestazioni contro la Cina e violenze tra polizia e manifestanti e polizia deciso di dispiegare per le strade dell’ex Colonia britannica veicoli pesanti equipaggiati con cannoni adatta alle persone morte centinaia rimaste senza casa a causa delle piogge torrenzialiche stanno devastando il suo dell’ovest dell’India lo riferiscono le autorità degli Stati più colpiti tra i quali il kerala a giugno nel continente iniziata la stagione dei Monsoni che durerà fino a settembre una coppia di origine moldava è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in una zona periferica di Pesaro il cadavere dell’uomo è stato Trovato impiccato in un capanno mentre la moglie da cui si era separata da un anno è stata trovata morta nel bagno con un asciugamano intorno al collo probabilmente strangolata far scoprire i corpi sono state le due figlie della coppia di 23 14 anni che non riuscivano a contattare telefonicamente indagano i carabinieri l’ipotesi prevalente quella dell’omicidio suicidio ucciso un ciclista di 25 anni a Cervia in provincia di Ravenna e poi è scappata un ventottenne dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso e fuga da incidente con vittime la donna dopo l’incidente avrebbe proseguito la sua forza nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo tenta diangolare gettare dal balcone la compagna davanti al figlio tredicenne che intervenuta è stato colpito con un pugno l’uomo 50 anni è stato arrestato e tra oggi e martedì le giornate più calde delle specie nelle regioni centro-meridionali nelle isole dove vengono registrate punte massime di 39/41 gradi a fa le stelle tra i 14 e il 16 agosto Indicami metrology dovrebbe tornare l’anticiclone delle Azzorre Che giornate estive ma con un caldo senza eccessi qualche stabilità potrebbe persistere solo sulle tre Nordest a ridosso delle Alpi e sull’Appennino centro-meridionale e per tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa