Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la convocazione dell’assemblea Nell’ipotesi in cui calendario dei lavori non venga provato in capigruppo all’unanimità non costituisce forzatura alcuna ma esclusivamente l’applicazione, lo dichiara il presidente del Senato Elisabetta casellati l’articolo 55 comma 3 prevede infatti che sulle proposte di modifica del calendario decide esclusivamente l’assemblea che è sovrana non il presidente Dunque Aggiungi sottolineando che rispetto delle regole a garanzia dei cittadini oggi in Senato alla riunione dei capigruppo il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio è giunto alla camera per partecipare all’assemblea congiunta dei gruppi con all’ordine del giorno le analisi della situazione politica andamento stabile per lo spread tra Btp e Bund tedesco che a metà mattina segna 234 punti base l’apertura ero stata3 punti base in ribasso i238 segnati la chiusura di venerdì giornata durante la quale il differenziale arrivato a quota 240 punti con una chiamata di oltre 30 punti in 24 ore rendimento del titolo originale italiano l’uno e 75% avvia di seduta positivo per Piazza Affari indice Fit MIB Segna un rialzo dello 0 6% a 20445. poi ti aspetta + 0,5% vetriano mia ospite il meglio per il nostro paese meglio per il paese lo decideranno gli italiani vedremo come l’evoluzione dei prossimi giorni ci permetterà di progredire te lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi a Sant’Anna di Stazzema in provincia di Lucca a margine delle Celebrazioni per il settantacinquesimo dell’eccidio del 12 agosto 1944 a chi chiedeva se questo verrà deciso dentro fuori il Parlamento il ministro ha risposto anzitutto in Parlamento l’aeroporto di Hong Kong ha deciso di cancellare tutti i voli previsti per il resto della giornata a causa della protesta in Corso dello Scalo internazionalefine Pro democrazia era stato organizzato attraverso i social media dopo la diffusione di un video in cui alcuni agenti picchiano manifestanti nell’ennesimo weekend di manifestazioni stamani la pulizia deciso di dispiegare per le strade delle colonie britanniche a veicoli pesanti equipaggiati con cannoni ad acqua oltre 140 persone sono morte centinaia sono rimaste senza casa a causa delle piogge torrenziali che stanno devastando il sud dell’India lo riferiscono le autorità degli Stati più confini tra i quali che era a giugno Nel continente iniziata la stagione dei Monsoni che durerà fino a settembre un terremoto di magnitudo 46 sulla scala Richter è verificato Nord dell’isola greca di Creta l’epicentro è stato identificato dall’istituto di Giò dinamiche di Atene 68 km largo di Agios Nikolaos a una profondità di 36 km non ci sono al momento segnalazioni di feriti o danni anche se la scossa è stata avvertita In diverse località nel nord di Creta un uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al toraceCorano in provincia di Grosseto La notte scorsa spirito nelle stesse circostanze sempre con uno stato un ragazzo di 18 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Siena dove è stato sottoposto a intervento chirurgico Fidenza secondo quanto si apprende il diciottenne avrebbe raggiunto non si sa che da solo se aiutato da qualcuno l’ospedale di Follonica dove state trasferite a Siena in elicottero la vittima e il perito sarebbero stranieri una cosa di origine moldava è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in una zona periferica di Pesaro il cadavere dell’uomo è stato Trovato impiccato in un capannone mentre la moglie da cui si era separata da un anno è stata trovata morta nei asciugamano intorno al collo probabilmente strangolata a far scoprire i corpi sono state le due figlie che la coppia di 23 14 anni che non riuscivano a contattare telefonicamente la indagano i carabinieri l’ipotesi prevalente e quella del omicidio-suicidio ci troviamo qui buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa