Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio giornata decisiva per capire i tempi della crisi di governo si decide sulla calendarizzazione della mozione con cui la lega toglie la fiducia giù ponte e al governo atto che aprirà formalmente la crisi andiamo all’estero sale nuovamente la tensione Hong Kong oggi manifestanti hanno occupato l’aeroporto della vita per un sit-in a favore della democrazia lo scalo internazionale ha dovuto così decidere di cancellare tutti i voli previsti per il resto della giornata Il tempo caldo al sud e sulle Isole pioggia in alcuni casi anche acquazzoni al nord l’ondata di Apa che ha colpito l’Italia lo scorso fine settimana prosegue nelle regioni centro-meridionali anche oggi e domani sono attese le giornopiù caldo dell’estate dove vengono registrate punte fino a 39 41° un calore eccezionale al nord e invece previsto tempo instabile con temporali su Alpi e Prealpi tra il 14 e il 16 agosto quindi con i meteorologi dovrebbe tornare l’anticiclone delle Azzorre che Regalerà giornate estive ma con caldo senza eccessi qualche instabilità potrebbe persistere sull’estremo non resta a ridosso delle Alpi sul nord-est e sull’Appennino centro-meridionale e adora la cronaca andiamo a Pesaro una copia di origini moldave è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in una zona periferica della città l’ipotesi prevalente e quella del omicidio-suicidio il cadavere dell’uomo è stato Trovato impiccato in un capanno mentre la moglie da cui si era separata da un anno è stata trovata morta nel bagno con un asciugamano intorno al collo strangolata a far scoprire i corsi sono state le due figlie della coppia di 23 14 anni che non riuscivano a contattare telefonicamente la madre le indagini dei Carabinieri sono inCambiamo argomento le scuole rimangono insicure e i presidi perseguitati mancano i medici lo dichiara in una nota il presidente del sindacato ANIEF Marcello pacifico sulla Cerca sono state sottoposte le norme sul sistema di reclutamento in Corte di Giustizia Europea sui precari della scuola sta per trasformarsi in multa la procedura di infrazione della commissione europea per le rate politiche sul reclutamento mentre gli ultimi concorsi ordinari risalgono a 3 anni fa sentiamo Marcello Pacifico Italia perché c’è una procedura di infrazione è stata in archivio archiviata un’altra e ancora attiva Non solo è attiva porta ha portato la commissione per rispondere a un parere motivato su Perché continui ad abusare dei concetti e termini di tutto ciò a seguito I reclami collettiviche incontrerò perché in Commissione Europea denuncia e perché perché la buona scuola non ha risolto i problemi di concorsi straordinari Fammi concorsi ordinari non risolvono il problema di una busta italiana che addirittura negli ultimi tre anni ha visto l’aumento delle supplenze da 35 da 100 mila a 180 mila addirittura pensa che questo perché la procedura di reclutamento sono totalmente sbagliate è da anni che non si fa in modo che sto cercare sono semplici alimentazione delle lettere d’istituto avere graduatoria di merito nazionali sia ordinaria che straordinaria sono piccole soluzioni non Soprattutto quella di passare il personale di precario come passare, e queste cose le Chiederemo sempre di più a gran voce ancora di più quando c’èpurtroppo delle sue emozioni e tutto in relazione Gabriele a Luigi da Francesco Vitale l’augurio di un buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa