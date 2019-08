Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi giornata decisiva per capire i tempi della crisi di governo si decide sulla calendarizzazione della mozione con cui la lega la fiducia Giuseppe Conte e al governo atto che aprirà formalmente a crisi è previsto il gruppo PD al Senato a seguire la conferenza dei capigruppo Palazzo Madama e poi intorno alle 18 Salvini dovrebbe vedere i suoi Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni ora andiamo all’estero sale nuovamente la tensione a Hong Kong oggi manifestanti hanno occupato l’aeroporto della città per un sit-in a favore della democrazia lo scalo internazionale ha dovuto così decidere di cancellare tutti quelli previsti fino a domani mattina come ha fatto sapere anche la carta dei pacifik compagnia aerea di Hong Kongparliamo del caldo di questa estate gran caldo al sud e sulle Isole ma anche pioggia in alcuni casi acquazzoni al nord l’ondata di acqua che ha colpito l’Italia lo scorso fine settimana prosegue nelle regioni centro-meridionali anche oggi e domani dove sono attese le giornate più calde dell’estate verranno registrate Ponte fino a 39 41° un calore eccezionale al nord e invece previsto tempo instabile con temporali su Alpi e Prealpi tra il 14 e il 16 agosto Indicami metrology dovrebbe tornare l’anticiclone delle Azzorre che Regalerà giornate estive ma con caldo senza eccessi qualche instabilità potrebbe persistere sulle Nordest a ridosso delle Alpi sul nord-ovest sull’Appennino centro-meridionale torniamo all’estero un terremoto di magnitudo 4.6 sulla scala Richter si è verificata Nord dell’isola di Creta l’epicentro è stato identificato dall’istituto di geodinamica DNA 68 km al largo di Agios Nikolaos a una profondità di 36 chilometri non ci sono al momento segnalazioni di feritila scossa è stata avvertita In diverse località nel nord di Creta torniamo in Italia un fruttivendolo abusivo totalmente Sconosciuto al fisco percettore anche del reddito di cittadinanza è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Crotone il fruttivendolo abusivo è stato pertanto segnalato all’Agenzia delle Entrate per omessa installazione misuratore fiscale violazione che è punita con una sanzione pecuniaria da 1000 a €4000 per i conseguenti sviluppi in qualità di evasore totale degli accertamenti poi emerso che tra maggio e luglio l’uomo ha percepito il reddito di cittadinanza Per 2673, €33 per questo motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per truffa ai danni dello stato era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

