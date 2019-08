Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura Torniamo a parlare della crisi di governo inciucio governo istituzionale akor Vicchio esecutivo di transizione di scopo le possibilità sono aperte le scenari susseguono di giorno in giorno oggi pomeriggio la conferenza dei capigruppo in Senato per decidere tempi e modalità del dibattito sulle mozioni di sfiducia al premier Giuseppe Conte al Ministro dell’Interno Matteo Salvini si sono riuniti in gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle del Partito Democratico Tutto questo mentre si attendono incontro tra il leader leghista Matteo Salvini è Silvio Berlusconi all’estero non si fermano le proteste a Hong Kong degli attivisti della democrazia che continuano a manifestare da venerdì all’aeroporto internazionale migliaia di manifestanti sono entrati nel terminal degli arrivi costringendo le autoritàtutti i voli in partenza è in arrivo Cambiamo argomento un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale interessa seppur marginalmente le regioni settentrionali del nostro paese causando una spiccata instabilità Toffoli settori Alpini precipitazioni a prevalente carattere temporalesco risulteranno localmente intense interesseranno in particolar modo la Valle d’Aosta e le aree Alpine di Piemonte Lombardia e successivamente del Veneto con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe torniamo all’estero il conservatore Alejandro giammattei ha vinto le elezioni presidenziali in Guatemala sconfiggendo al saggio l’expert Lady Sandra Torres con il 95% dei voti scrutinati giammattei secondo la commissione elettorale del paese ha ottenuto il 59% dei voti per giammattei compleanni e capo del sistema Penitenziario del Guatemala era il quinto tentativo per la presidenza giammattei succede al presidente uscente ing murales in base alla costituzione non poteva presentaremandato Torres candidata della sinistra ex moglie dell’ex presidente Alvaro colon ha ottenuto il 26% dei voti lex first lady attualmente Sotto indagine per una vicenda di finanziamenti illeciti per la sua campagna elettorale torniamo in Italia non è meglio noto come Igor il russo condannato all’ergastolo del Tribunale di Bologna per gli omicidi del barista Davide della Guardia volontaria Valerio Verri tra il marzo e Aprile 2017 vorrebbe scontare il carcere a vita in Italia e non in Spagna Dove detenuto i Killers verbo avrebbe espresso questa richiesta al suo avvocato spagnolo Juan Manuel Martino durante un colloquio del carcere di guerra Saragozza la notizia riportata dal quotidiano iberico La comarca e dall’edizione bolognese della Repubblica Igor è detenuto dal dicembre 2017 quando viene dopo aver ucciso due agenti della Guardia Civil è un allevatore in questi giorni la giustizia spagnola chiuso la fase istruttoria dell’inchiesta sui crimini commessi nel paese iberico per il 17 settembre le parti sonodinanzi al giudice il processo dovrebbe cominciare entro la fine dell’anno all’inizio dello 2020 ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa