Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo lunedì 12 agosto in studio a Giuliano Ferrigno ancora politica in Primo Piano Battaglia sul calendario della crisi la capogruppo del Senato decide sulla convocazione per votare la mozione di sfiducia della lega con te se no non ci sarà unanimità la presidente casellati pensa di farlo chiudere l’assemblea per accelerare i tempi anche per questo video mi hanno chiesto a tutti i loro genitori di essere preso domani Salvini che ti fa chiamare il capitano non abbandona la nave nel momento del coraggio dice Di Maio ai parlamentari del Movimento Zingaretti del PD Non è credibile l’idea di un governo per fare la manovra e portare poi alle abbiamo la crisi dice il segretario dem e vedremo formattare la qual è la forma più seria è credibile per salvare l’Italia a tutti voi e clicca Matteo Salvini non rispondiamo agli insulti di chi non vuolela poltrona Stiamo già lavorando alla manovra primativo da Prima l’Italia riparte che ha paura delle lezioni afferma il leader del Carroccio Piazza Affari in calo e lo spread sale Cambiamo argomento caldo in tutta Italia oggi con 11 Città bollino rosso e il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute ad indicarlo caldo anche domani ma in riduzione Fortunatamente i bollini rossi hanno riguardato sei città è arrivata anche a 50 ° la temperatura della superficie ma non quella dell’aria in alcune aree dell’Italia in questi giorni le arie più roventi in Puglia Sicilia e Sardegna si indicano le immagini catturate dal satellite sentinel 3 del programma copernicus di agenzia spaziale europea e commissione Ue la cronaca sarebbe conseguenza di un agguato avvenuto La notte scorsa in una zona rurale l’omicidio di marocchino di 25 anni inserimento di un giovane connazionale vicino a Grosseto l’evidenza la procura riferendo che sconosciuti hanno sparato tre colpi di pistola due pareri su 3 hanno raggiunto i marocchini entrambi i colpi dell’addome 1irregolari in Italia è morto per le lesioni causate dal proiettile l’altro con regolare permesso di soggiorno è stato soccorso e ora è all’ospedale di Siena in prognosi riservata entrambi risultano avere precedenti per spaccio di stupefacenti un’ultima notizia in chiusura una donna di 64 anni è stata aggredita è ferita in strada a Milano da un immigrato di 30 anni del Bangladesh legalmente in Italia non censurato perché ancora da accertare come avrebbe usato un coccio di bottiglia comunque un oggetto tagliente fermata dei passanti che avevano assistito all’episodio è stato arrestato la donna ricoverata in codice rosso all’ospedale di Niguarda non sarebbe in pericolo di vita è tutto grazie per averci seguito legno già tornata la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa