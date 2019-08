Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con una formazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in Primo Piano Battaglia sul calendario della crisi di governo Oggi c’è stata la riunione dei capigruppo del Senato senza unanimità la casellati potrà farmi ridere l’assemblea intanto si sono riuniti anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle lega e PD Salvini si fa chiamare il capitano mi ha abbandonato la nave nel momento del coraggio le parole di Di Maio ai tuoi figli suoi ministri ho fiducia in se stessa Non è credibile l’ipotesi di un governo per fare la manovra economica di portare poi alle elezioni dice invece Zingaretti Apriamo la crisi e vedremo come una Mattarella Qual è la forma migliore più seria è credibile per salvare l’Italia Beppe Grillo scrive sul suo blog Lo sceriffo riferendosi a Salvini è in fuga indirettamente che attacca Renzi definendolo un avvoltoio lo spreadtorna a salire dopo un’apertura in calo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per il settantacinquesimo anniversario della strage dell’eccidio di Sant’Anna stemma oggi a lui Dai un giorno solenne di raccoglimento e di memoria in quel terribile 12 agosto 1944 furono massacrate 570 persone inermi tra queste 130 bambini le parole del capo dello Stato non dovrà mai essere dimenticato quanto accaduto perché chi dimentica più debole più esposte ai pericoli che intolleranza ostilità violenta ripropongono gli esseri sono almeno 5mila ai manifestanti hanno occupato all’aeroporto Young per protestare contro il governo locale e la Cina lo riporta la CNN le autorità aeroportuali hanno cancellato tutti i voli da e per l’ex Colonia britannica diversi turisti disorientati e senza informazioni pro democrazia era stato organizzato dopo la diffusione di un video in cui alcuni agenti picchiano un manifestante dell’ennesimo weekend di manifestazioni Latina ferma le proteste sono atti di terrorismo questa mattina la poliziaepisodi di spiegare per le strade dell’ex Colonia britannica veicoli pesanti equipaggiati con cannoni ad acqua in Italia in chiusura morbide ambre luci di cristalli mancavo Tonin osso scarabei dell’orient a Pompei La casa del giardino è stato scoperto un nuovo strabiliante tesoro i resti di uno scrigno in legno a metano colmo di gemme amuleti decine di portafortuna accanto ad altri oggetti ai quali si attribuisce il potere di scacciare la malasorte anticipa il direttore del parco Massimo Osanna è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa