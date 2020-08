Ultime Notizie Roma del 12-08-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non c’è privacy per i deputati col bonus il garante autorizza la pubblicazione di nomi Se non puoi vincersi una condizione di disagio sociale tanto più per chi esercita una funzione pubblica verso una istruttoria sul comportamento del medico nel mirino di opposizione e parte della maggioranza per l’indiscrezione in vista del referendum sul taglio dei parlamentari nel rispondere a quanto sarà sempre più in parlamento la lega annuncia che sospenderà chi tra i suoi e sussidio il governatore del Veneto Gaia va oltre fa sapere che non ricade in vera consiglieri assessori che hanno preso i €600 destinati alle partite IVA in difficoltà per il covid tutti in gioca d’anticipo nella gara tra superpotenze su virus non c’è che Mosca già registrato il vaccino Siamo primi al mondo l’ha fatto anche mia figlia ha detto il presidente russo il vaccino è stato chiamato sputnik per analogia con il lancio del primo satellite artificialeterrestre nel 1957 la fase 3 dei test è iniziata la settimana scorsa monito della MS Dovrà passare una rigorosa valutazione prima di ottenere l’approvazione la replica dell’ America che sia sicuro non essere primi al mondo dubbi dalla Germania sull’efficacia e tornano a salire i contagi in Italia ieri 412 nuovi casi e 6 morti più di lunedì 2 regioni senza nuovi casi Valle d’Aosta e Molise incrementi alte in Sicilia Lombardia e Veneto a Pozzallo 73 migranti positivi arriva l’esercito secondo andata in Francia e Grecia il governo ha pronto un piano in quattro cenare la sicurezza notturna stretta sulle discoteche da oggi in Emilia Romagna obbligo di tampone per chi rientra dalle vacanze in Spagna e Grecia e Malta restano invece consentite le serate in discoteca o altri locali notturni all’aperto rispettando le misure anti covid come il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento Joe biden ha scelto kamala Harris 54 anni senatrice della California come candidata alla vicepresidenza sopraLauda Madonna la prima afroamericana a correre per l’incarico di affiancare il vicepresidente colta e trascinatrice di folle è stata procuratrice di San Francisco prime della California e poi nel 2006 ha conquistato un seggio al Senato e subito dichiarato guerra Trump appena letto è la più liberali in Serato e non so se quello che imprese vuole commentato trama Hollywood ha subito fatto festa da Taylor Swift a Sharon Stone dal campione di basket LeBron James ha John Legend tutti lodano la scelta di Joe biden drammatico incidente nella notte a Castel Magno in provincia di Cuneo dove è un Defender è uscito di strada per cause ancora da accertare meno 5 i giovani morti di età comprese tra i 24 e gli 11 anni altri quattro i feriti di cui 2 gravi anche loro giovani le vittime sarebbero tutte del cuneese si trovavano in Valle Grana in natura con le famiglie avevano trascorso la serata all’Alpe casa a guardare le stelle da uno dei punti più panoramici della zona proseguono senza sosta per il nono giorno conti volevi ricerche del piccolo Gioele il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso III agosto con la madre Viviana Parisi di 43 anni poi trovata morta nelle campagne di Caronia in provincia di Messina circa 70 persone tra uomini dei vigili del fuoco della protezione civile e della finanza della polizia dei carabinieri stanno perlustrando l’area circostante l’autostrada messina-palermo nei pressi di Caronia Dove è stato ritrovato il corpo della donna e alcune zone a Sant’Agata di Militello nei pressi dello svincolo dove si sarebbe fermata una ventina di minuti per poi rientrare in autostrada Intanto ieri l’autopsia sul corpo di Viviana non ha chiarito della morte Jimi le magnate dei media Per democrazia di Hong Kong ha sollecitato i suoi giornalisti a combattere Nella visita fatta la Newsroom della Apple Daily il tabloid lui fondato in prima linea sul mio delle proteste di domani del rilancio su cauzione dopo l’arresto di lunedì in scia alle violazioni della nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino l’hai ha scandito combattiamomettiamo nelle immagini trasmesse in diretta su Facebook abbiamo il sostegno del popolo di un cond non possiamo deluderlo rialzo sopra le Stime per il pile mensile del Regno Unito il dato sale delle 8:07 Cento a fronte di una previsione ferma più 8 in crescita anche la produzione industriale e quella manifatturiera mentre su base annua gli ultimi due dati risultano in calo rispetto del 12 e 5 e del 14 e 6 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa