Ultime Notizie Roma del 12-08-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Oggi interlocuzioni tra l’Inps e la camera sulla vicenda dei Deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus da €600 per le partite IVA gli uffici di Montecitorio hanno valutato come chiedere al già dato disponibilità a Forlì i nomi dei parlamentari coinvolti il MoVimento 5 Stelle ha fatto sapere che 240 deputati del gruppo hanno rinunciato alla privacy per consentire all’INPS di fare i nomi Salvi ribadisce ho dato indicazione che Chiunque abbia preso ho fatto richiesta del bonus €600 a venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato il governatore del Veneto Luca Zaia dice che incontrerà i suoi consiglieri coinvolti e poi deciderà Se non ricambi darli nel voto del 20 Settembre la cronaca un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata intorno alle 13 dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano secondo le prime informazionidiffuse della Questura lo avrebbe tenuto per alcuni minuti sotto la minaccia di un coltello subito sono intervenuti gli agenti di guardia e poco dopo a seguito della mediazione di un funzionario di polizia abbandonato l’arma è lasciato lo stesso facendosi arrestare l’uomo uno straniero di cui non si conoscono ancora le generalità si trova in quest’ora è drammatico incidente nella notte a Castelmagno in provincia di Cuneo dove è un Defender è uscito di strada per cause ancora da accertare giovani d’età compresa tra i 24 Ei 11 anni sono morti altri 4 feriti di cui due in gravi condizioni anche loro giovani le vittime si trovavano in Val grana in villeggiatura con le famiglie e le avevano scorso la serata a guardare le stelle da uno dei punti più panoramici della zona bordo del fuoristrada omologato per trasportare 6 persone che andavano in nove ancora cronaca in chiusura proseguono senza sosta per il nono giorno consecutivo e ricerca del piccolo Gioele il bimbo di 4 anni scomparso il 3 agosto con la madre di Diana Parisi di 43 anni poi trovata morta nelle campagne di Caronia in provincia di Messina intantoautopsia sul corpo di Viviana Parisi non ha chiarito le cause della morte appello dell’avvocato di famiglia che ha visto qualcosa si faccia vivo e parli e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima

