Ultime Notizie Roma del 12-08-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno brucia l’Italia giornata nera sul fronte degli incendi le fiamme hanno divorato ettari di bosco in Calabria Sicilia Sardegna e Campania Ti registro anche tre vittime due in Calabria e una in Sicilia sono state complessivamente 32 le richieste di intervento aereo ricevute dal centro operativo della Protezione Civile ieri di cui 10 dalla Calabria e della Sicilia 4 della Sardegna 4 della Basilicata 2 dalla Campania dal Lazio 1 della Puglia quindi il gran caldo e l’afa che stanno tormentando milioni di Italiani e questi In questa estate da record 8 ieri e 10 Oggi sale le emergenze aumentano di giorno in giorno le dita contrassegnate con il bollino rosso del Ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio i10urbani con il bollino rosso Oggi sono bari-bologna Campobasso Frosinone Latina Palermo Perugia Rieti Roma e Trieste tre giorni di fila con il bollino rosso Ferrari Campobasso Rieti e Roma il picco dell’ondata di calore venerdì prossimo con 15 città da bollino rosso e in Sicilia potrebbe essere già stato intanto ho segnato un nuovo record ieri pomeriggio pensate sono stati registrati 48,8 nella provincia di Siracusa dopo i 47 di martedì a Lentini sei andato per ha validato dopo le opportune analisi potrà diventare il valore più alto registrato Sul continente europeo battendo il precedente record di 48 gradi misurato ad Atene il 10 luglio 1977 superando Addirittura il record di 48 gradi e mezzo fatto segnare da una stazione non ufficiale nel agosto del 1999 racconta di teologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni sono 6698 i positivi ai test individuati ieri 31 le vittime di un giorno in caso di positività e delpercento in aumento sono invece 337 pazienti ricoverati in terapia intensiva Intanto un cluster di covid in una famiglia di non vaccinati a Formia in provincia di Latina Armando finire in ospedale anche un bimbo di 2 anni al momento la ASL di Latina che ha subito attivato il Contact tracing registra effetti positivi nel nucleo familiare ai più grave il padre del bimbo un impiegato delle poste di circa 40 anni Ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma dalle verifiche effettuate finora dall’azienda sanitaria risulta come dicevamo Prima che tutte le persone contagiate non sarebbero vaccinati e al momento non risulterebbero positivi tra i colleghi dell’uomo chi lavora alle Poste e i francesi cominceranno a somministrare le terze dosi dei vaccini alla popolazione a rischio a partire dalla metà di settembre lo ha annunciato ieri il portavoce del governo dopo una riunione del Consiglio dei Ministri è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa