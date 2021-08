Ultime Notizie Roma del 12-08-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio l’Italia brucia il sud Italia soprattutto roghi in Calabria Sicilia Sardegna campagna due le vittime in Calabria una in Sicilia un bilancio che si aggrava di Ora in ora al tema dell’incendio un’emergenza che deve trovare risposte immediate e vanno trovate con i Ristori da dare a Chioggia perso tutto ha detto il ministro delle politiche agricole Stefano Tonelli che ha visitato in Sicilia le comunità colpite dai roghi in Calabria ai Vescovi della Regione fanno appello alle istituzioni i piromani sono assassini ambientali fare di più per fermare il fuoco anche attraverso una coscienza collettiva più attente diffusa affermano i vescovi calabresi temperature da record ieri Si sono toccati i 48 e 8 gradi indi Siracusa e record di sempre nel continente Oggi sono 15 le città da bollino rosso il gran caldo infatti si estende anche al centro nord le città sono Bari Bologna Bolzano Brescia Cagliari Campobasso Firenze Frosinone Latina Palermo Perugia Rieti Roma Trieste e Viterbo bollettino covid diffuso ieri sera 6968 nuovi positivi 31 decessi sale il tasso di positività al 3% i test effettuati in 24 ore sono stati 230.000 sale anche il numero delle persone ricoverati terapia intensiva 15 unità in più rispetto alla giornata precedente nella cronaca femminicidio a Vigevano in provincia di Pavia un uomo ha ucciso a coltellate la compagna è abbigliato sul cadavere per più di 24 ore poi si è costituito ieri pomeriggio la vittima Marilyn per a 39 anni l’uomo 59enne è stato posto in stato di fermol’accusa di omicidio volontario è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

