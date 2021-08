Ultime Notizie Roma del 12-08-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione per ritrovata era scolpito dalla redazione Gabriella Luigi in studio prosegue la campagna vaccinale si vuole accelerare in vista della ripresa e per fermare la curva dei contagi si guarda soprattutto ai giovani numerose le iniziative per spingere le somministrazioni tra cui anche gadget come i biglietti della Roma per assistere la partita del 14 agosto a coloro che si baciano da oggi nel Lab Romano La Vela e poi ancora buoni un cono gelato in Piemonte squadre di medici sulle spiagge niente prenotazioni previsti anche appuntamenti last minute in generale tutte le ASL italiane si sono mosse per favorire le somministrazioni i dati delle covid nelle mappe del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Sicilia Sardegna Toscana Marche e Calabria sono tornate in rossotutto il resto d’Italia in giallo ad eccezione del Molise e della Provincia autonoma di Bolzano che restano in verde nel resto d’Europa La Spagna è quasi interamente in rosso scuro così come Cipro la Corsica parte dell’ Irlanda Francia meridionale dove si contano più di 500 casi di covid ogni 100.000 abitanti rosse anche la maggior parte di Grecia Francia Paesi Bassi Belgio Danimarca e Svezia tutto il Portogallo e Malta oggi in Italia Superiamo il 70% di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose è un risultato molto incoraggiante scrive ministro della Salute Roberto Speranza si guarda anche alle Green pass c’è una petizione per abolire l’obbligo della certificazione verde introdotta dal governo per le scuole in 5 giorni sono state raccolte 100000 firme sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato anni non risolve il problema della sicurezza non risolve il problema di Minnie e di partire con la didattica in presenza e gita di riuscire a portarlo questo perché Cosa ho fattonei confronti del pianeta delle classi dell’adattamento degli organi perché rimane l’unica arma principale se non unico di lusso la principale arma della discussione del abbiamo anche favorito il messaggio è promosso della vaccinazione volontaria da parte di tutti in realtà però è cosa è successo È successo che una cosa e commuovere la vaccinazione che ci hai messo troppo alcol e sperimentale con procedure autorizzatorie un’altra cosa invece obbligare andando persino contro il regolamento comunitario tempo passa e più richiamato nel decreto legge Ecco perché ormai siamo convinti che bisogna ricorrere per proprio evitare Questa discriminazione di questo app di norma di leggesono fatti in primo luogo in maniera collettiva al tribunale territoriale per chiedere l’artista associazione di norma perché in contrasto con la legge il brucia incendi in vaste ed ampie parti del globo secondo Greenpeace è in Siberia l’incendio più grande del mondo e fiamme stanno devastando un territorio pari a tutti gli incendi del mondo messi insieme potrebbe diventare il più grande incendio nella storia documentata del paese il fumo denso raggiunto città a migliaia di chilometri di distanza Salaria bruciata è pari a un milione e mezzo di appari è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa