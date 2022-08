Ultime Notizie Roma del 12-08-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata Un Ben ritrovati ad ascolto da parte di Francesco Vitale in accordo fra Italia viva azione per la nascita del terzo Polo oggi depositeremo il programma e sarà molto chiaro la gente draghi annunciato che renda lascia che te lo e guidare la campagna elettorale ha detto si depositano in Viminale i simboli dei partiti meloni la fiamma della MSI dal suo chiede il PD nel blitz a casa di Trump cercava documenti Top Secret e legati alle armi nucleari secondo i media americani l’ex presidente a fino a stasera per opporsi alla pubblicazione del mandato di perquisizione ucciso dalla Polizia l’uomo che ha tentato di Roma per una sede FBI in Ohio aveva legami con la statua congresso americano biden per la campagna per il voto 2024 resta alto l’allarme intorno alla centrale nucleare di zaporizzja gli attidell’Ucraina stringono il mondo sull’orlo di un disastro drago nabila Chernobyl accusa Mosca chi ha invitato invece la comunità internazionale a reagire immediatamente per scacciare gli occupanti russi dalla allerta gialla per il maltempo oggi in cinque regioni del sud Basilicata Campania Calabria Puglia e Sicilia ieri la prima vittima dei fulmini dell’anno in Italia un agricoltore di 44 anni deceduto nelle campagne dell’agrigentino caldo oggi solo una città da bollino giallo Cagliari blitz nei parchi acquatici disposta la chiusura in 10 impianti stavano quando un tunnel in un quartiere centrale di Roma per mettere a Segno un colpo in una banca vicina ma una parte di asfalto è crollata è un componente della banda di ladri è rimasta incastrata 6 metri di profondità è stato salvato dopo 8 ore dei Vigili del Fuoco due suoi Complici sono stati arrestati per resistente Sport subito 4 medaglie per l’Italia agli europei di nuoto in corso a Roma nei 400 misti oro di Razzetti e bronzo di una Piazzi 2 argentinonel Teen Titans sincro donna nella 4 x 200 stile libero altri modi potrebbero arrivare già oggi dai 50 per farla con Ceccon e dei 100 rana con martinenghi per il tennis sinner ha eliminato agli ottavi a Montreal la Giorgi KO a Toronto e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa