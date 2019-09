Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli giro di incontri a Bruxelles per il premier Giuseppe Conte d’Apollo Ok alla fiducia al senato abbiamo bisogno di un po’ di tempo ha detto facendo un punto stampa faccia a faccia con Ryan junker e tasche per fare l’Italia digitale dobbiamo riorientare il sistema industriale verso la Green Economy dobbiamo fare investimenti che ci pensano di orientare lo sviluppo verso una maggiore occupazione vogliamo in modo trasparente fare un patto con Unione Europea su questo che il nostro programma Donald Trump in casa una vittoria sull’immigrazione alla corte suprema maggioranza repubblicana dopo le tue due nomine ribaltando la decisione di una corte d’appello i giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa governativa che vigran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo negli Stati Uniti Durante il loro viaggio hanno attraversato paesi terzi sicuri dove potevano avanzare la stessa istanza La Corte dei Conti del Lazio ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul presunto uso indebito di 35 viaggio in aereo a bordo di velivoli a disposizione della polizia di del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il fascicolo è stato inoltrato la procura di Roma per quanto di sua eventuale competenza dobbiamo Washington Donald Trump Invia di 15 giorni dei gatti cinesi in quello che pare un gesto distensivo in vista della imminente ripresa dei negoziati su richiesta del vice premier cinese Liu ha e per il fatto che la Repubblica Popolare Cinese celebrerà il suo settantesimo anniversario primo ottobre abbiamo concordato come gesto di buona volontà di spostare l’aumento affittato Trump un uomo di 53 anni Antonino Di Lorenzoè stato ucciso in un agguato di camorra avvenuto ieri sera in via Giovanni Del Balzo nei pressi della sua abitazione a Casola di Napoli nell’area dei Monti Lattari secondo le prime notizie dei Carabinieri per Natale parte dell’ordine per reati connessi alla droga era in scooter quando è stato raggiunto da colpi di pistola al capo indagini sono state avviate dai militari le si è deciso di sospendere la distribuzione dei diritti d’autore deliberando l’accantonamento dei proventi maturati e maturandi della canzone Mio fratello di Biagio Antonacci uscita nel 2017 fino alla risoluzione definitiva della controversia tra il cantante e il musicista Lenny De Luca Quest’ultimo infatti assistito dai legali dello studio Lione Sarli ha intentato una causa civile per presunto plagio nei confronti dell’artista Milanese telefono di Enza pizzata per la prossima settimana hai del tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa