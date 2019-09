Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio patto sui migranti e sulla crescita con l’Europa questo il bilancio della prima missione del premier Conte a Bruxelles è una penalità per chi non parteciperà alla ripartizione Dei migranti l’annuncio del premier dopo l’incontro con il Presidente del Consiglio Europeo uscente Donetsk il meccanismo dei rimpatri dovrà essere gestito dall’Europa per Rita e la sponda di Parigi sulle necessità di far evolvere regolamento di Dublino un accordo anche sul debito da ridurre attraverso la crescita dice con te che ha visto la presidente designata della fonderleghe ed il presidente uscente junker Corsa contro il tempo di Movimento 5 Stelle Partito Democratico per chiudere entro oggi la lista dei viceministri e sottosegretariil governo che chiede il premier Conte tensione tra i pentastellati da sciogliere il nodo degli incarichi a Palazzo Chigi intanto slitta l’ultimo voto per il via libera alla legge sulla riduzione dei parlamentari Se ne riparlerà ad ottobre con l’accordo anche dei 5 Stelle nel PD invece dubbi sulla riforma elettorale proporzionale il dopo lo stop di Prodi e Veltroni il territorio è l’unico sistema che assicura stabilità di governo ha detto l’ex premier Donald Trump è presidente statunitense in casa una vittoria sull’immigrazione alla corte suprema maggioranza repubblicana ribaltando la decisione di una corte d’appello i giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa governativa che vieta gran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo negli Stati Uniti sei durante il loro viaggio hanno attraversato paesi terzi sicuri dove potevano avanzare la stessa istanza due giudici si sono dissociati il Presidente Trump sottolineaVittoria La corte suprema degli Stati Uniti per la frontiera sulla questione dell’asilo ieri il ricordo negli Stati Uniti degli attacchi dell’11 settembre firmati al qaida nel diciottesimo anniversario è comparso egiziano ayman al-zawahiri leader di al-qaida dopo l’uccisione di Osama Bin Laden in un video citato dal site esorta i musulmani di tutto il mondo ad attaccare obiettivo americani europei israeliani e russi andiamo in chiusura con una notizia di Michael Schumacher che sarebbe cosciente un’indiscrezione trapelata ieri dal personale medico ospedale Pompidou di Parigi Dov’è l’ex pilota di Formula 1 Si è sottoposto ad una terapia a base di cellule staminali probabilmente ancora mistero Però sulle sue reali condizioni di salute è tutto della redazione buona giornata

