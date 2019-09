Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione aperitivo dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio parliamo di lavoro e di Istat con i nuovi dati del secondo trimestre di quest’anno il tasso di disoccupazione è sceso 99 percento meno 0 e 4 punti percentuali a livello trimestrale si tratta del dato più basso dopo il Quarto trimestre del 2011 nel secondo trimestre il numero degli occupati si cresce di 130 mila unita più Zero 6 % rispetto al trimestre precedente Con l’aumento dei dipendenti permanenti di 97 mila unità e quello meno intenso dei dipendenti a termine 16 mila unita così come quello del indipendenti + 17000 intanto nel governo non sembra destinata ad arrivare oggi la nomina dei sottosegretari del governo Conte Ibizasi apprende da fonti dell’esecutivo si andrebbe verso uno slittamento ad altro consiglio dei ministri Dal momento che non sarebbe pronta la lista dei partiti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi in programma alle 15 non compaiono me la nomina dei sottosegretari nei decreti per l’assegnazione ministri di alcune deleghe tra le altre quelle del turismo a Dario Franceschini e del Commercio Estero a Luigi Di Maio in quanto il governo lavora a un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno che sarà parte integrante del parto con l’Europa che ho proposto ieri a Bruxelles e lo ha spiegato il premier Conte in una lettera pubblicata sul quotidiano del Sud in risposta al manifesto per l’Italia pubblicato ieri dello stesso giornale è che il premier rilancia in un posto su Facebook l’azione riformatrice del governo a partire dei progetti di autonomia differenziata mira a promuovere ea riconoscere nel rispetto della Costituzione le legittime pretese dei territori senza perdere di vista però gli obiettivi della coesione e della solidarietà Nazionale scriveil Presidente del Consiglio andiamo a Roma la polizia coordinata dalla Procura della Repubblica sta eseguendo un’ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di 4 persone dipendenti di metro Roma e 2 di Atac in merito ai guasti sulle scale mobili delle stazioni metro di Roma Repubblica e Barberini reati contestati sono quelli di frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate l’operazione in corso da questa mattina ha fatto luce sulle cause che portarono al incidente del 23 ottobre dello scorso anno quando alcuni tifosi del CSKA di Mosca furono coinvolti nel cedimento delle scale mobili alla stazione Repubblica Alcuni di loro restarono anche feriti è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa