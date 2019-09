Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura parliamo di disoccupazione perché il tasso è calato anche nel secondo trimestre di quest’anno al 99 * 100 meno 10 punti percentuali lo comunica l’Istat arriverà trimestrale è il dato più basso dopo il Quarto trimestre del 2011 nel secondo trimestre di quest’anno il numero degli occupati è cresciuto del 0% quello dei dipendenti permanenti dello 0 7% quello dei dipendenti a termine di mezzo punto percentuale 3% invece indipendenti nel Governo tanto slitta Forse a domani la nomina dei sottosegretari del governo Conte non sarebbe pronta infatti la lista dei partiti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio nonio non è la nomina dei sottosegretari nei decreti per l’assegnazione ministri di alcune deleghe tra le altre quelle al turismo a Dario Franceschini e al commercio estero a Luigi Di Maio Intanto il presidente della commissione europea jean-claude juncker aperto i lavori del vertice globale sulla vaccinazione È inaccettabile che mentre in alcune parti del mondo si muore per mancanza di bacini qui da noi ci sia Chi rischia la vita propria e degli altri rifiutando gli ha detto junker il vertice globale sulla vaccinazione stato convocato dall’esecutivo europeo e dall’organizzazione Mondiale della sanità il presidente statunitense invece ha rinviato di 15 giorni l’aumento dei dazi cinesi in quello che appare un gesto distensivo in vista dell’imminente ripresa dei negoziati su richiesta del premier cinese liu.se per il fatto che la Repubblica Popolare Cinese celebrerà il suo settantesimo anniversario il primo ottobre abbiamo concordato come gesto di buona volontà di spostare l’aumento delle tariffe250 miliardi di dollari di merce cinese dal primo ottobre al 15 ottobre ha twittato Trump nella cronaca trasportavano stupefacenti ben vestiti a bordo di autobus per non destare sospetti i carabinieri di Torino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una ventina di persone tra cui quattro donne la banda del dress code smerciava a centinaia di dosi di cocaina hashish e marijuana dalla Val di Susa fine quartiere della Movida del Capoluogo piemontese importate dalla Spagna e dall’Olanda per mezzo di corrieri è tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa