Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovatore ascolto della redazione appuntamento con informazione che a prendere Luigi in studio nel primo pomeriggio di oggi Consiglio dei Ministri dal quale è stata depennata la nomina dei sottosegretari al nuovo governo mancherebbe infatti la lista dei dei partiti intanto spunta l’ipotesi di replicare questa Alleanza di governo anche alle regionali un’idea promossa da Dario Franceschini che ricevuto il plauso anche dal segretario del PD Zingaretti idea è corretta Bisogna rispettare le realtà locali Ma se governiamo su un programma chiaro per l’Italia perché non provare anche nelle regioni ad aprire un processo per rinnovare cambiare queste le parole di Zingaretti intanto Secondo i dati Istat nel secondo trimestre di quest’anno è calata la disoccupazione e toccando il 99 percento meno 04.il livello più basso dal Quarto trimestre del 2011 crescono soprattutto i dipendenti permanenti + 0:07 % negli Stati Uniti Donald Trump ha incassato una vittoria sull’immigrazione La corte suprema maggioranza repubblicana ribaltando la decisione della Corte d’Appello i giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa governativa che vieta gran parte degli immigrati americani di chiedere asilo negli Stati Uniti se durante il loro viaggio hanno attraversato paesi terzi sicuri dove potevano avanzare la stessa istanza due giudici si sono dissociati per il presidente Trump si tratta di un grande vittoria la corte suprema degli Stati Uniti per la frontiera sulla questione dell’asilo queste le sue parole è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa