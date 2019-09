Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione e Gabriella Luigi in studio slitta la nomina dei viceministri e sottosegretari del governo Conte bis la lista non è pronta e quindi il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio si occuperà soltanto di legge regionali se ne riparla la prossima settimana con te ha riunito a Palazzo Chigi ministri dell’interno lamorgese degli Esteri Di Maio della Difesa Guerini e delle Infrastrutture De Micheli per far entrare nel vivo il lavoro del governo sui migranti Intanto il Partito Democratico Aprea l’idea di un’alleanza con il Movimento 5 Stelle anche nelle regioni un’idea lanciata da Franceschini e accolta dal segretario del PD Zingaretti Salvini commenta Alleanza PD 5 Stelle per le regionali la facciamo anche in Umbria disfidonel nome della poltrona non conoscono vergogna ha detto l’ex Ministro dell’Interno un’intesa più di Movimento 5 Stelle non è prevista ma ok a convergenze dice la sindaca di Torino Chiara appendino Chiara la disoccupazione nel secondo trimestre di quest’anno al 99 * 100 meno 0,4 punti percentuali secondo l’Istat nel più basso dopo il Quarto trimestre del 2011 a crescere soprattutto sono i dipendenti permanenti + 0 7% i dati testimoniano la bontà delle misure che come Movimento 5 Stelle abbiamo messo in campo nei primi 14 mesi alla guida del paese dice la ministra del lavoro catalfo che ora punta al salario minimo per i guasti alle scale mobili delle stazioni della metropolitana di Roma Repubblica e Barberini è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva nei confronti di 4 persone Due dipendenti di metro Romae due di Atac l’operazione ha fatto luce sulle cause che portarono al incidente del 23 ottobre dello scorso anno quando alcuni tifosi del CSKA di Mosca furono coinvolti nel cedimento le scale mobili alla stazione Repubblica i reati contestati sono quelli di frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento

