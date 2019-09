Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il nome stile di vita europeo per il dossier è affidato dalla Presidente Letta bomber Le Iene c’è un dibattito in corso tutti gli argomenti saranno analizzati ma non è la discussione legata ad un solo titolo a un unico portafoglio risponde portavoce della commissione Non mi piace l’idea di uno stile di vita europeo down forti al fenomeno migratorio accettare chi viene da lontano fa parte dello stile di vita europeo questa l’opinione del presidente uscente della commissione europea junker Napoli di Galilea di Franceschina e corretta Bisogna rispettare le realtà locali Ma se vuoi veniamo su un programma chiaro perché non provare anche nelle regioni ed aprire un processo per rinnovare il cambiare lo spiega il segretario del PD Zingaretti che dice sì alla proposta lanciata da Franceschini in un’intervista a Repubblica commenta Salvini l’alleanza quindi5 Stelle per regionalista facciano anche in Umbria gli sfido questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna un’intesa PD MoVimento 5 Stelle non è prevista Ok convergente diceva che era di Torino appendino Cambiamo argomento SOS sicurezza per le scuole italiane di 40% degli edifici necessità di manutenzione straordinaria urgente mentre solo il 19% Ha verificato la condizione dei solai oltre il 60% degli istituti non dispone del certificato di agibilità locali fondi rimasti senza decreto attuativo 1,5 miliardi per le scuole più sicure deficiente quanto emerge dai ecosistema scuola indagine di Legambiente basata sui dati del Miur sulla qualità dell’edilizia dei servizi ultima notizia in chiusura niente più Blacklist per Albano in Ucraina tutto chiarito con nuovo governo dichiara l’avvocato cristiano magaletti che ha seguito la vicenda lo toglie dalla Blacklist previsione di Albano è iniziata sempre pacifista l’Ucraina ha contestato al cantante italiana alcune dichiarazioni in merito alla appartenenza della Crimea alla Russia Spero di essere invitati ed accoltoChi è per un grande concerto di pace musica le parole di Albano Carrisi è tutto grazie per averci seguito le news a torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa