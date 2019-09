Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione È inaccettabile che mentre in alcune parti del mondo si muore per mancanza di vaccini qui da noi non lo fa ci sia Chi rischia la vita degli altri rifiutando lì sono le parole del Presidente della commissione europea uscente Jean Claude junker che aperto i lavori del vertice globale sulla vaccinazione È convocata Bruxelles dall’esecutivo ue e dall’organizzazione Mondiale della sanità intanto polemiche sullo stile di vita europeo del resto è il nome anche se c’è un dibattito in corso non mi piace l’idea di uno stile di vita rapporti al fenomeno migratorio l’opinione di Jean Claude junker la cronaca la polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di 4 xdipendenti di metro Roma e due di Atac in merito ai guasti sulle scale mobili delle stazioni di Roma Repubblica Barberini che reati contestati sono quelli di frode nelle pubbliche forniture lesioni personali colpose aggravate l’operazione stamattina ad opera della squadra mobile degli agenti del commissariato Viminale si è fatta luce sulle cause che portarono al incidente del 23 ottobre dello scorso anno quando alcuni tifosi del CSKA Mosca turno coinvolti procedimento delle scale mobili alla stazione dei pubblica Alcuni di loro restano anche feriti Donald Trump in casa una vittoria sull’immigrazione La corte suprema maggioranza repubblicana ribaltando la decisione di una corte d’appello i giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa dove arriva che vieta gran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo negli Stati Uniti se durante il loro viaggio hanno attraversato paesi terzi sicuri dove potevano valutare la stessa i due giudici si sono dissociati Trump dichiara grande vittoria la corte suprema per la frontiera sulla questione dell’asilo in chiusura torniamo in Italia trasportavano stupefacente ben vestiti a bordo di autovite per non destare sospetti i carabinieri del comando provinciale di Torino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una ventina di persone tra cui quattro donne la banda del dress code smerciava centinaia di dosi di cocaina hashish e marijuana dalla Valsusa fino ai quartieri della Movida del Capoluogo piemontese importate dalla Spagna e dall’Olanda per mezzo di corrieri per tutto Grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa