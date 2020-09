Ultime Notizie Roma del 12-09-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Milano forte esplosione nella zona sud della città ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio esplosione in una palazzina Milano Sud feriti si tratterebbe di un appartamento di Piazzale Libia si registrano diversi feriti almeno 8 di cui uno grave alcuni vengono Curati a bordo delle ambulanze sul posto i quattro arrestati per l’omicidio di Willy monteiro Duarte uccisa Colleferro la notte tra sabato e domenica scorsi sono indagati per omicidio volontario e non più per omicidio preterintenzionale la modifica del capo di imputazione è stata decisa dalla Procura di Velletri emergenza covid Mattarella promulga il decreto semplificazioni ma avverte no a decreti eterogenei richiamo del capo dello Stato il governo vigili perché non vengono inserite norme palesemente eterogenei rispetto all’oggetto e alle finalità del provvedimento d’urgenza continua a salire il numero dei nuovi contagi in Italiaultime 24 ore si sono riscontrati 1616 nuovi casi e 10 decessi e quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute parliamo di scuola regole certe per il personale fragile ormai è questione di ore per la riapertura del nuovo anno scolastico tra incertezze e timori facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF cielo Pacifico sono risultati positivi al tampone sono stati collocati in ma in malattia perché sono in quarantena di 13 mila tra docenti amministrativi su 500.000 delle sono sotto il 2,6 comunque indicativa ma tutto sommato contenuta cosa succederà che inizia l’anno scolastico evidente che è importanteil distanziamento sociale le regole che ci siamo dati attraverso i banchi monoposto laddove non sono arrivati Perché ancora in molte scuole arriveranno a fine ottobre e attraverso comunque l’uso delle mascherine Se c’è una distanza meno meno di un metro bisogna reggere molto bisogna evitare il congestionamento è lì c’è la scelta di Alcune regioni però di andare in livello nazionale tutto questo dalle molte incertezze per esempio in Campania si parla di multare il personale scolastico che volontariamente non si è sottoposto a test in Piemonte di prendere la temperatura ai alunni tutte cose che sono state definite e già affrontate dal comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute non previste nel protocollo Nazionale siglato anche dei sindacati rappresentativi della scuola quindi importante in questo momento che il governo faccia chiarezza sulle competenzedove può arrivare la Coppa delle regioni perché sennò si crea soltanto incertezza e poi bisogna fare chiarezza ulteriore anche sui lavoratori fragili ieri anni ha partecipato a un incontro la delegazione si è detta molto contraria se si dovessero andare a discriminare i lavoratori precari che sono uno su quattro sono 250000 sarà nel prossimo anno della scuola mi spetta ai lavoratori di ruolo solo perché nell’ultimo provvedimento un contratto integrativo firmato dagli altri sindacati nel 2008 le regole per il personale idoneo in quel momento anche temporaneamente all’insegnamento erano state previste solo per il personale di ruolo oggi non è più così la scuola italiana e purtroppo è ancora una volta precaria non lo non è mai finita la battaglia per carità e quindi servono regole certe per i lavoratori Fragi anche per il personale precario ed è tutto buon proseguimento di ascolto

