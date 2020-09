Ultime Notizie Roma del 12-09-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno punti della Lidl passaggio di parte degli €800000 incassati dalla vendita gonfiata dell’immobile per la Lombardia Film Commission dall’Italia alla Svizzera in particolare su una fiduciaria panamense nel paese Elvetico è questo uno dei punti il tè l’indagine della procura della Guardia di Finanza di Milano che due giorni fa hanno portato ai domiciliari tre commercialisti vicini alla lega gli inquirenti vogliono chiarire in relazione alla destinazione finale di parte della provvista creata con la presunta operazioni immobiliari illecita la procura smentisce poi che sia stata registrata dagli investigatori la cena di fine maggio a Roma tra Salvini Calderoli senatore Borghesi e Andrea previsore contabile alla camera per la Lega arrestato due giorni fa non sono preoccupato commenta il leader del Carroccio e nel paese c’è un emergenza occupazionale da affrontare ci sono troppe vertenze aziendali per i panni bisogna trovarec’è urgenza di approntare una riforma degli ammortizzatori sociali per scongiurare i rischi di un ingestibile crisi sociale sono le parole del segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri in vista della mobilitazione di CGIL CISL e UIL organizzata per il 18 settembre con lo slogan ripartire dal lavoro migranti Italia la rabbia e l’attenzione a lesbo in Grecia dove centinaia di richiedenti asilo manifestano per chiedere una sistemazione dopo gli incendi che hanno distrutto il campo e dopo aver passato la quarta notte la polizia greca usato gas lacrimogeni contro I migranti che al lavoro volta stavano lanciando sassi contro gli agenti durante la manifestazione per il momento Grazie per averci seguito le news turnamm alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa