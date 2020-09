Ultime Notizie Roma del 12-09-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno sabato 12 settembre spazio all’informazione punti della Lega il passaggio di parte degli €800000 incassati dalla vendita gonfiata dell’immobile per la Lombardia Film Commission dall’Italia alla Svizzera in particolare una fiducia panamense balzata nel paese Elvetico è uno dei punti che l’indagine della procura e della Guardia di Finanza di Milano che due giorni fanno portare domiciliari tre commercialisti vicini alla Lega vogliono chiarire in relazione alla destinazione finale di parte della provvista creata con la presunta operazione immobiliare illecita la procura smentisce poi che sia stata registrata dagli investigatori la cena di fine maggio a Roma tra Salvini Calderoli del senatore Borghesi e Andrea Manzoni revisore contabile alla camera per il carroccio arrestato due giorni fa Non sono mai stata quella cena dice Calderoli non sono preoccupato la reazione di Matteo Salvini la cronaca mio figlio non è morto invano se è vero che attendedi salvare un’altra vita quanto ha detto il padre di Willy monteiro all’ambasciatore di Capoverde anche lui presente ai funerali una gran folla ha partecipato questa mattina per ultimo saluto alla ragazza satinata Colleferro maglie camicia bianca come richiesto dalla famiglia Ci aspettiamo condanne severe certe ha detto il premier Giuseppe Conte una morte Barbara ingiusta il suo insegnamento non sia dimenticato le parole del vescovo di Tivoli Monsignor Parmigiani nell’omelia Cambiamo argomento non c’è obbligo di presentarsi all’imbarco con una certificazione di negatività Perché nell’ordinanza si parla solo di un invio Però l’obbligo di sottoporsi al tampone molecolare antigenico in Sardegna entro 48 ore dallo sbarco se non si è esibita la certificazione richiesta lo chiarisce l’assessore della sanità della Regione Sardegna A proposito dell’ultimo ordinanza del presidente Solinas che prevedi test perché arriva nell’isola il provvedimento impone l’isolamento fiduciario fino a che non sia l’esito del tampone aggiunge l’assessoreti sei feriti di cui uno grave il bilancio dell’esplosione che si è verificato questa mattina in un condominio di Piazzale Libia il perito grave un uomo di 30 anni che ha ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo che si trovava nella porta piano terra dove si è verificato lo scoppio e palazzi sono crollati muri interni e non sul turali una fuga di gas la probabile causa di essere i primi scontri a Parigi tra gilet gialli partite con più corte da diversi quartieri della polizia con lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine che hanno fermato già 154 persone la tensione è salita intorno agli champs-elysées dove i gilet gialli volevano radunarsi nonostante il divieto della prefettura lanciato una palla rispetto di distanziamento sociale e delle regole sanitarie in chiusura un’ultima notizia se non si troverà un accordo sulla brexit per la Gran Bretagna ci saranno conseguenze significative ha detto il ministro delle finanze e te dopo Lecco Pina Berlino al contrario aggiungere roba sono in grado di gestire un mancato accordo e le conseguenze Non sarebbero particolarmente gravi grazie ai piani che abbiamo preparato è tutto grazie per averci seguito le mietornano la prossima edizione

