Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a scuola i dati del Ministero dell’Istruzione sono 7 milioni 280 6151 le studentesse e gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statale nell’anno scolastico 2022-2023 Per un totale di 366310 classi dopo gli alunni la luna e della provincia di Bolzano che hanno iniziato il 5 settembre Oggi tocca ad Abruzzo Basilicata a friuli-venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto e provincia di Trento il 13 settembre sarà la volta di bambini e ragazzi della Campania il 14 settembre le lezioni prendono in via in Calabria Liguria Marche Molise Puglia Sardegna Umbria il 15 riprenderanno invece in emilia-romagna Lazio Toscana in coda il 19 settembre Sicilia e Valle d’Aostaancora pagina la guerra in Ucraina è al 201o giorno mentre prosegue l’avanzata delle truppe di Kiev che avrebbero riconquistato Oltre 3000 km quadrati di territorio occupati stando a quanto affermato 130o a Battaglione ucraino le avanguardie sarebbero in vista del Confine Russo e leader del Cremlino ha rilevato che gli attacchi ucraini sulle centrali nucleari e potrebbero avere conseguenze catastrofiche nel corso della serata di domenica un allarme ed è scappato in tutta l’Ucraina missili lanciati dal Mar Nero contro diverse regioni del paese infine Mosca rimuove il capo distretto militare occidentale il feretro della regina Elisabetta II ha compiuto l’ultimo viaggio partita del castello di balmoral in Scozia la salma è giunta al palazzo di holyroodhouse Edimburgo residenze reali ufficiale Oggi verrà quindi trasferito nella vicina cattedrale di San giles dove resterà fino a martedì Quando avverrà il trasferimento a Londra mercoledì il feretro verrà poi spostato da Buckingham Palace al parlamento per rimanere esposto pulitofine funerali di stato in programma per il 19 settembre all’Abbazia di Westminster Giorgia Meloni intende sfondare il tetto di cristallo che fino ad oggi hai in affitto a una donna di guidare governo Italia se vincerà le elezioni del 25 settembre e Fratelli d’Italia sarà il primo partito vuole essere lei ad andare a Palazzo Chigi a dispetto dei timori che sono me puoi incutere in Europa dove sono tutti preoccupati per la meloni al governo e dicono cosa succederà ve lo dico io cosa succederà ha detto è finita la pacchia anche l’Italia si cura si metterà a difendere i propri interessi nazionali così come fanno del tutto legittimamente la Germania è la Francia lo sport gol di milik che avrebbe regalato una clamorosa vittoria della Juve contro la Salernitana con una rimonta arrivata in pieno recupero estate Invece annullato per fuorigioco di Bonucci una decisione altrettanto clamoroso Nel senso che ha generato discussioni pesanti polemiche arrivata perché la posizione del difensore bianconero che salta senza toccare la palla che finisce alle spalle di sempre stata giudicatadopo la rivisitazione alvar l’arbitro Mercenaro così non convalidato la rete sancendo di fatto il 22 finale decisione contestata pesantemente dei bianconeri in finale di partita convulso che è divenuta poi motivo di una ancor più accesa discussione quando un’immagine che pare non sia stata presa in considerazione dal bar ha evidenziato una posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa