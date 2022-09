Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio primo giorno di scuola Giuseppe tra regioni province autonome la campanella suona in Abruzzo Basilicata Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto e nella provincia di Trento mentre la provincia di Bolzano per prima e unica richiamato gli alunni dietro i banchi il 5 settembre complessivamente sono 7 milioni 200 86151 di studente torneranno sui banchi delle scuole statali per un totale di 366310 classi Questo è il primo anno in cui docenti specialisti in educazione fisica insegneranno educazione motoria nelle quinte classi della scuola elementare ma la vera novità è che dopo tre anni di pandemia per la prima volta si torna a scuola senza mascherine Tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio senza orari diversificati senza misure di distanziamento non è prevista nemmeno la didattica a distanza se un alunno si ammala di covidla casa come quando prende una qualunque influenza senza poter seguire le lezioni dalla sua camera le condizioni poste dalla Russia per i negoziati con Ucraina e in questo momento sono solo riscaldamento alle condizioni che verranno poste in futuro L’ho dichiarato su telegram e vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo Dimitri mezzo secondo quanto riporta interfax un certo Gene si ha detto che non avrebbe dialogato con coloro che danno ultimatum questi ultimato Mi sono solo un piccolo riscaldamento per le condizioni che verranno stabilite in futuro ha scritto mezza li conosce la capitolazione totale dei regimi di chi ve le condizioni della Russia ha concluso Italia campione del mondo di pallavolo finisce 31 sulla Polonia azzurri per la quarta volta sul tetto del mondo meglio solo l’ex Unione Sovietica Il Brasile ha vinto il bronzo battendo la Slovenia per 3 a 1 il principe Harry ha rilasciato una dichiarazione in mattinata rendendo omaggio alla Grazia e dignità incrollabili di sua nonna che secondo lui è rimasta vera per tuttiE ora la sua eredità e terra nel celebrare la vita di mia nonna sono e sta la regina che nel piangere la sua perdita voglio sottolineare che è stata per tutti una bussola guida nei suoi così tanti anni di servizio della nazione eri nel messaggio Ricorda le parole che la regina pronuncia o dopo la morte del marito il principe Filippo la vita Ovviamente fatta di separazioni finali Primi Incontri non Anche se questa separazione ci porta grande tristezza sono per sempre grato per tutti i nostri primi incontri dei miei primi ricordi d’infanzia con te a incontrarti per la prima volta come mio Comandante in Capo al primo momento in cui incontra la mia cara moglie hai abbracciato i tuoi Amati pronipoti Grazie per il tuo impegno nel servizio Grazie per i tuoi validi consigli grazie per il tuo sorriso contagioso aggiunge il messaggio di Harry che conclude anche noi sorridiamo sapendo che tu il nonno siete riuniti ora ed entrambi insieme siete in pace voltiamo ancora pagina un elicottero di fabbricazione americana si èstato durante l’addestramento dei talebani a Kabul morti due piloti o membro dell’equipaggio lo ha annunciato il Ministro della Difesa afgano l’incidente dell’acqua che avvenuto campus della Defense University della capitale afgana secondo le fonti ufficiali lo schianto sarebbe venuto a causa di un problema tecnico durante un’esercitazione ha detto Ministero Aggiungendo che altri 5 membri dell’equipaggio sono riferibili durante il caotico ritiro degli Stati Uniti da ragazzini stanno avvenuto Circa un anno fa le forze armate statunitensi hanno lasciato miliardi di dollari di equipaggiamenti aeronautici armi persino veicoli da parte dei quali sono stati Resi inutilizzabili alcune elicotteri sono stati trasportati dalle forze governative afghane verso paesi dell’Asia centrale prima che talebani prendessero il pieno controllo della vista ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa