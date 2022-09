Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo il suicidio Alessandra Matteuzzi la 56enne ucciso a Bologna dall’ex compagno il calciatore ventisettenne Giovanni Padovani è stata insultata sui social in particolare gli hanno commentato con Toni aggressivi offensivi abbigliamento della donna e la differenza di età tra quest’ultimo e Padovani Per questo la famiglia deciso di sporgere denuncia i reati ipotizzati sono di formazione in alcuni casi incitamento all’odio lo riporta il Resto del Carlino tappeti con i dati del Ministero dell’Istruzione sono 7 milioni 280 3151 le studentesse e gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statali nell’anno scolastico 2022-2023 Per un totale di 366310 classi dopo gli alunni alunni della provincia di Bolzano che hanno iniziato il 5 settembre Oggi tocca d’Abruzzo Basilicata Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto e in provincia di Trento il 13 settembre sarà la volta di bambinidella Campania il 14 settembre le lezioni prendono Invia in Calabria Liguria Marche Molise Puglia Sardegna e Umbria il 15 riprenderanno invece in emilia-romagna Lazio e Toscana in coda il 19 settembre si è Valle d’Aosta la guerra in Ucraina è giunta al 201o giorno mentre prosegue l’avanzata delle truppe di chiedere che avrebbero riconquistato Oltre 3000 km quadrati di territorio occupati Standa quanto affermato dal 103 esimo Battaglione ucraino le guardie sarebbero mai in vista del Confine Russo il leader del Cremlino ha rilevato che gli attacchi ucraine sulla centrale nucleare potrebbero avere conseguenze catastrofiche infine mosche rimuove il capo distretto occidentale Medea Ferma negoziato solo se capito la il regime ucraino conto alla rovescia per il voto si entra nelle ultime due settimane di campagna elettorale se Giorgia Meloni spinge sull’acceleratore tuona contro Europa che la pacchia è finita e che difendeva gli interessi dell’Italia Silvio Berlusconi frena spiegando che la presenza di Forza Italia in un governo di centro-destra sarà la garanzia di europeismo ne faremo parte noi di questosiamo la componente italiana del ppe come potrebbe l’Europa considerare pericoloso un governo di centro-destra ha detto infatti leader di Forza Italia Crosetto Guarda il dopo 25 settembre no a governo di larghe intese governerà il centro ma sottolineato servirà un senso di responsabilità da parte dell’opposizione lo sport in chiusura 6 partite di cui tre con grandi polemiche la domenica della sesta giornata di Serie A verrà ricordata soprattutto per il gol annullato in Juventus meno Salernitana per la questione Bonucci Candreva Ma anche Lecce Monza Bologna Fiorentina non si sono fatti mancare nulla al via del Mare i salentini reclamano due rigori Ma pure Brianza possono protestare mentre al Dallara sono i viola ritenere da annullare la rete della Vittoria dei Rossoblu ed è tutto buon proseguimento di ascolti

