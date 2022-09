Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale lunedì 12 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano le porte ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina in un post su Facebook esercito ha inflitto perdite significative le porte russe prosegue lo Stato Maggiore altri militari Luciano il morale lo Stato psicologico estremamente bassi molti di loro si rifiutano di tornare nell’aria delle ostilità gli attacchi in particolare hanno provocato la morte di almeno 4 civili nella regione di Cardiff Donetsk Ucraina orientale una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite nei bombardamenti diverse esplosioni sono state udite La notte scorsa la città di Gorizia come riferisce su telegram il segretario del consiglio comunale è a causa delle sconfitte subite Mosca deciso di licenziare il comandante del distretto militare occidentale a fermaredi chi è torniamo in Italia a scuola la settimana corta il governo non ne ha mai parlato perché siamo convinti che tutti dobbiamo affrontare le problematiche del Caro energia ma la scuola che all’ultima abbiamo già dato al paese lo ha detto il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi aggiungendo Questa è la scuola della ripartenza il governo ha ritenuto che la fase di emergenza fosse conclusa abbiamo perso molto ma siamo pronti per ogni evenienza terminate le vacanze estive a ilMeteo annuncia l’arrivo di nuovi torride giornate di caldo inizia quasi in tutta Italia il nuovo anno scolastico oggi in 7 territorio Abruzzo Basilicata a friuli-venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto e nella provincia di Trento il 5 settembre aveva preso l’avvio e la sua provincia di Bolzano il 13 settembre torneranno sui banchi i bambini ragazzi della Campania poi a seguire il 14 settembre delle lezioni prenderanno il via in Liguria Marche Molise Puglia Sardegna Umbria il 15 inizieranno in emilia-romagna Lazio e Toscana in coda il 19 settembre lunedì prossimo la Sicilia e la Valle d’Aosta la novità di quest’anno è che si torna a tuttisenza distanziamento senza personale aggiuntivo covid senza mascherine e soprattutto senza didattica a distanza senza la famosa d’Adda cronaca in chiusura Carabinieri Guardia di Finanza hanno notificato provvedimenti restrittivi a carico di amministratori e imprenditori ad Otranto in Salento in piazza delle partita da un’indagine dei Carabinieri su vicende di presunta corruzione e se poi intrecciata con una recente indagine della Guardia di Finanza chiamata Re Artù Su presunti Intrecci tra politica e Sanità in questa indagine indagato per falso ideologico il sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi dal 8 luglio sottoposta divieto di dimora è sospeso dall’incarico era l’ultima notizia il momento Grazie per averci seguito informazione torna alla prossima edizione

