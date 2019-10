Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo sostanziale accordo commerciale La prima frase di un’intesa più ampia l’annuncio Donald Trump abbiamo centrato una sostanziale fase dell’accordo dice il Typhoon spiegando che L’intesa include la proprietà intellettuale servizi finanziari e 40-50 miliardi di dollari di acquisti di prodotti commerciali siamo vicini a mettere fine alla guerra commerciale lo afferma Trump L’intesa è una prima fase di un accordo più ampio la cui fase inizierà non appena chiusa Quella attuale Tutti assolti dalla Corte d’Appello di Perugia e tre medici Vito Molfese Manlio porcellini ed Ernesto Serafini che erano statinati per omicidio colposo in relazione alla morte del calciatore del Livorno Piermario Morosini deceduto a 26 anni il 14 aprile 2012 Dopo esserci lasciato sul prato dello Stadio Adriatico durante l’incontro di calcio Pescara Livorno la Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Chiara è confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila disponendo il rinvio presso la Corte d’Appello di Perugia per un nuovo giudizio il medico del 118 di Pescara Vito Molfese era stato condannato a un anno di reclusione Mentre ai domiciliari sociali delle rispettive squadre Manlio porcellini del Livorno Ernesto Sabatini del Pescara erano stati inflitti 8 mesi di reclusione ciascuno dopo 7 mesi tornano a casa i resti delle vittime italiane delle incidente aereo Etiopia Airlines che il 10 ottobre marzo19 ha provocato la morte di 157 persone delle quali nostri connazionali l’aereo chiamato dei volontari era Decollato da this Abeba per raggiungere Nairobi Kenya dove era in programma una conferenza della United Nations environment un Boeing 737 Max che da allora è stato fermato in tutto il mondo deve scontare la pena in detenzione domiciliare Emilio Fede condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby dista lo ha deciso oggi il tribunale di sorveglianza di Milano che accolto una delle stanze dell’ Avvocato Salvatore Pino i giudici osservano che l’ex direttore del TG4 per il quale era già stato sospeso all’ordine di carcerazione a 88 anni soffre di alcune patologie e il carcere andrebbe contro il senso di umanità da detenuto sarebbe sottoposto a unasofferenza il PdL 5 stelle insieme rappresentano oltre il 40% dell’elettorato italiano se allarghiamo anche agli altri alleati abbiamo un’alleanza che sta intorno al 47 48 per certo anche Renzi Per quanto mi riguarda Ovviamente sì Poi ha chiesto a lui lo ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti a otto e mezzo su La7 noi oggi abbiamo forze politiche perché rappresentano il 45 48 % degli italiani PDF 5 stelle sono oltre il 40% Ah sì ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

