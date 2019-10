Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo tragedia a Orta Nova nel foggiano dove un assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie di 54 anni e le figlie di 12 e 18 e poi si è suicidato con un colpo alla testa è caduto in un appartamento in pieno centro quanto si apprende le vittime letto Quando l’uomo ha fatto fuoco Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri annunciando di aver compiuto La strage militari nel corso della perquisizione non hanno trovato un messaggio che potessero far reagire il diritto una vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Catania in corso in tutto il territorio nazionale per la cattura di 32 persone accusate di appartenere a cosa nostradirezione Distrettuale Antimafia della locale procura Distrettuale le ha indagate a vario titolo per associazione mafiosa estorsione e intestazione fittizia di beni traffico di stupefacenti detenzione e porto illegale di armi l’indagine ha consentito di far luce sulla articolazione della struttura interna la famiglia catanese di casa nostra cristallizzando la presenza di figure verticistiche ruoli di responsabilità ben definite le autorità Federale di New York stanno indagando su Rudolph Giuliani per accertare se il legale personale di Donald Trump abbia violato le leggi sulla lobby con le sue attività e i suoi lavori in Ucraina lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali le indagini sono legate ai due clienti di Giuliani arrestati violazione delle norme di finanziamento della campagna elettorale Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo sostanziale accordo commerciale La prima fase di un’intesa più ampia LoanoDonald Trump abbiamo centrato una sostanziale fase dell’accordo di scelta Icon spiegando che L’intesa inclusa la proprietà intellettuale servizi finanziari e 40-50 miliardi di dollari di acquisti di prodotti commerciali il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme causa di un incendio che si è sviluppato è che si sta velocemente propagando al punto di costringere ad un evacuazione forzata per circa 100 mila residenti nell’area metropolitana le fiamme del rogo si sono propagate dopo che un camion della spazzatura stato dei rifiuti in fiamme tra la vegetazione ci fermiamo qui grazie dell’ascolto gli diamo appuntamento alle prossime news

