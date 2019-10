Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il tifone più potente dell’anno ha già iniziato la sua marcia sulle versante orientale del Giappone direzione della prefettura di chiba S della capito a che ora polizia ha detto che una persona è morta Nella città di ichihara quando la sua auto è stata investita dal tornado secondo le autorità le raffiche di vento attese nel corso della giornata fino a 215 km orari hanno già provocato danni estesi a diverse abitazioni su un territorio che era stato precedentemente colpito dal tifone sax aja inizio tutti assolti dalla Corte d’Appello di Perugia e tre medici Vito Molfese Manlio porcellini ed Ernesto Serafini che erano stati condannati per omicidio colposo in relazione alla mortecalciatore del Livorno Piermario Morosini deceduto a 26 anni 14 aprile 2012 dopo essersi accasciato sul prato dello Stato Adriatico durante l’incontro di calcio Pescara Livorno la Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di cercare confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila disponendo il rinvio presso la Corte d’Appello di Perugia per un giudizio il medico del 118 di Pescara Vito Molfese era stato condannato a un anno di reclusione mentre i medici sociali delle rispettive squadre Forcellini del Livorno Sabatini del Pescara erano stati inseriti 8 mesi di reclusione ciascuno Kevin mcaleenan il Ministro dell’Interno diterima l’incarico lo tweet Donald Trump ringraziandolo per il bollo dopo anni passati nel governo Kevin e vuole ora trascorrere più tempo con la sua famiglia a lavorare nel settore privato annuncerò ha detto il nuovo segretario ad interim per la sicurezzaNazionale la prossima settimana ci sono bravi candidati aggiunge Trump dopo 7 mesi tornano a casa i resti delle vittime italiane dell’incidente aereo dell’ethiopian pensa che il 10 marzo 2019 ha provocato la morte di 157 persone otto delle quali i nostri connazionali l’aereo chiamato dei volontari era Decollato da d’isabella per raggiungere Robin kenyan dove era in programma una conferenza tragedia a Orta Nova nel foggiano dove è un assistente capo della polizia penitenziaria 53 anni ha prima ucciso con la pistola d’ordinanza la moglie di 54 anni e le figlie di 12 e 18 anni e poi si è suicidato con un colpo alla testa è accaduto in un appartamento in pieno centro a quanto si apprende le vittime erano a letto con un uomo ha fatto fuoco Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri annunciando di aver compiuto La strage militari nel corso della perquisizione non hanno trovato biglietti o messaggi che potessero fareil delitto ci fermiamo qui grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa