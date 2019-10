Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione di Roberta Frascarelli le forze di opposizione siriana e appoggiate dalla Turchia hanno raggiunto un’autostrada strategica nel nord-est della Siria non te lo sentiva Turchia contro i combattenti curdi siriani entra nel suo quarto giorno lo riferisce l’agenzia aradolo aumenta il livello di emergenza in Giappone in concomitanza con l’arrivo del tifone l’agenzia meteorologica Nazionale diffuso il grado di allarme in una scala da 1 a 5 anticipando il pericolo estremo di piogge torrenziali diverse aree dell’arcipelago centro-orientale queste regioni saranno soggette piogge come non ci sono state negli ultimi dettagli libris annunciata di eliud kipchoge è pienamente riuscita il campione keniota centrato sulle strade di Vienna la 159 C’è l’entrata sfida che lo vedevacerca di un risultato storico Sì comunque non sarà omologato completare una maratona in meno di due ore Il maratoneta campione olimpico ha completato la sua sfida in 15940 diventando di diritto Il maratoneta di sempre è finita Dopo 8 anni di fuga da caccia Xavier Dupont de ligonnes soprannominato il mostro di Nantes accusato di aver terminato la moglie di quattro figlie nel 2001 l’uomo riferisce le parisien è stato arrestato all’aeroporto il granchio biscotti appena sceso da un volo in arrivo da Parigi 2 pon era ricercato dalla polizia Aprile 2011 e viaggiava sotto Falsa Identità principio di incendio nella notte in un locale server all’interno della stazione Termini di Roma secondo quanto si è appreso si sarebbe sprigionato fumo da un ladro che regola i treni regionali sul posto Vigili del Fuoco e Polfer a quanto riferito dai pompieri il traffico ferroviario in transito nella stazione è stato sospeso per circa 2 ore e mezzo Indaga la Poleipotizzare ebbe un surriscaldamento ed è tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa