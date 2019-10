Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tragedia ad Orta Nova nel foggiano dove un assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie di 54 anni le figlie di 12 e 18 anni poi si è suicidato con un colpo alla testa a quanto sia prendere vittime erano a letto Quando l’uomo ha fatto fuoco Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri ho ucciso Mia moglie ha ucciso le mie figlie ora mi uccido la porta aperta I militari non hanno trovato biglietti o messaggi la coppia aveva un terzo figlio di 26 anni che lavora a Ravenna e che è giunto in mattinata contro Trump frana sulla tak curdi in Siria fermi la guerra aperta il presidente americano avanti nonostante le minacce la replica Stati Uniti Europa pronti e sanzioni contro ancora mentre monta la preoccupazione sui Foreign Fighters dall’inizio dell’offensiva almeno c’ècivili in fuga secondo anche la 342 terroristi neutralizzati per i curdi 5 miliziani ISIS sono fuggiti dopo il Raid è turco in un carcere Mattarella Europa priva di un’influenza sostanziale in politica con te anche la si fermi la Union Europea non accetti ricatti che abbiamo argomento agb il telefono più potente dell’anno ha già iniziato la sua marcia sul versante orientale del Giappone in direzione della zona di Tokyo persone è morta quando la sua auto è stata investita dal tornado l’agenzia meteorologica diffuso il quinto grado di allarme in una scala da 1 a 5 anticipando il pericolo di piogge torrenziali alle ore 16 locali secondo la televisione pubblica almeno 24 mila abitazioni nell’aria metropolitana di Tokyo risultavano senza corrente interruzioni anche in altre prefetture gli ordini di evacuazione riguardano 260/2000 residenti violente mareggiate alleggerire le tasse sulla prossima tornata di rinnovi contrattuali che riguarderà milioni di lavoratori è una delle ultime novità lo studio in vista della manovra che darebbe una spinta in più al taglio del cuneo fiscaleper quel momento sono stanziati 2 miliardi e mezzo Intanto il numero uno uscente della BCE draghi si dice ottimista sul futuro dell’Europa l’euro un successo a ferma Ora sono i dubbiosi essere messi in dubbio poi chiami i governi a te quando hanno margini Bilancio che non vogliono che la BCE debba trovarsi prossimamente in prima linea difesa della crescita dell’inflazione Zingaretti proprio non Alleanza Movimento 5 stelle insieme rappresentiamo oltre 40% dell’elaborato italiano se allarghiamo anche gli altri alleati si arriva al 47 48% Per quanto mi riguarda ovviamente anche Renzi dice poi l’ha chiesto a lui nel centro-destra messaggio di Salvini per berlo non possiamo proporre quello che proponeva mo nel 1994 bisogna guardare avanti in Calabria la lega non sosterrà la corsa di Occhiuto alla presidenza della regione nel 2019 Italia scattato più di un allarme alimentare al giorno 281 notifiche inviate all’Unione Europea emerge da un’analisi della Coldiretti al forum dell’agroalimentare a Cernobbio In occasione della visita del premier ConteDove è stata apparecchiata la tavola di cibi più pericolosi venduti nel 2019 Sulla base dell’elaborazione del sistema di allerta rapido sul totale di 281 allarmi 124a provenivano da altri paesi europei e tu da Paesi extracomunitari In altre parole registra Coldiretti oltre 4 prodotti su 5 pericolosi per la sicurezza alimentare vengono dall’estero strafalcioni piacina al tavolo dei negoziati Commercio c’è l’accordo ad annunciarlo Donald Trump che parla di fase 1 non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni tra Washington e Pechino ma un’intesa parziale che rappresenta un grande passo in avanti il segretario al tesoro americano assicura come il 15 ottobre non scatteranno più le nuove sanzioni che avrebbero colpito prodotti made in Cina per un valore di 250 miliardi di dollari e le borse brindano voltiamo pagina l’impresa annunciata da Elio pienamente riuscita il campione keniota ha centrato sulle strade di Vienna la Challenge la sfida che lo vedeva alla ricerca di un risultato storico che comunqueomologato completare una maratona in meno di due ore Il maratoneta campione olimpico completato la sfida in 1 ora 59 minuti e 40 42,195 km diventando di diritto il più grande Mela non ha sempre il campionato arrivo ha detto superato i limiti umani ognuno di noi si pensava può raggiungere risultati impossibili ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa