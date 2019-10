Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio era un’impresa annunciata E questa volta è riuscita Il maratoneta keniota Eliot di 34 anni ha terminato una maratona in meno di 2 ore sulle strade di viene il campione olimpico c’entra così la 159 Challenge la sfida che lo vedeva alla ricerca di un risultato storico terminare una maratona di 42 km e 195 in meno di due fuoriclasse completato la tua sfida in 1 ora 59 minuti e 40 diventando di diritto più grande maratoneta di sempre al traguardo incontenibile la sua gioia ognuno di noi si prepara nella sua vita può raggiungere risultati impossibile mi ha detto volevo ispirare tante persone me l’idea di spingersi oltre i limiti umani ci ho provato tante volte e questa volta ci sono riuscita una postazione americana nel nord-est della Siria è stata evacuata dopotutto il fuoco di artiglieria della Turchia che ha colpito a poche centinaia di metri dove si trovavano i militari gua rivelato il pentagono sottolineando che nessuno è rimasto ferito e TeleTu che non si sono ritirate da cubane hanno lasciato temporaneamente l’avamposto Dopo l’esplosione intanto secondo quanto affermato dal ministro del tesoro americano Steve la Casa Bianca sta per autorizzare sanzioni molto significative contro la Turchia che però non per il momento attivate dal Ministero della Difesa turco nel frattempo arriva un comunicato in cui Si annuncia che 399 miliziani curdi sono stati neutrali izzati all’inizio del quarto giorno dell’operazione Fonteviva Nordest della non si sa se siano stati uccisi peridio costretti alla resa vietate le manifestazioni agazian step città del sud della Turchia vicino al confine Siriano dove vivono turchi e curdi radio nutrita comunità siriana torniamo in Italia andiamo in Puglia Lecce un uomo è morto due sono rimasti feriti in un incidente stradale provocato da un carabiniere forestale che ubriacofoto di una vettura BMW a imboccato contromano la statale 613 Lecce Brindisi percorrendola per oltre 10 km lo scontro è avvenuto alle 4:30 l’auto su cui viaggiava il carabiniere si è scontrata frontalmente con una Renault Clio con a bordo un uomo di 59 anni desiderio serio di San Donaci Brindisi è un suo amico che stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale a Lecce se eri morto Mentre l’amico è rimasto ferito anche il conducente dell’auto contromano un carabiniere di 34 anni di Brindisi in servizio come forestale Matera le condizioni dei due feriti non sarebbero grafico che cambiamo ancora argomento un incendio divampato in un deposito di rifiuti a Taviano in provincia di Pordenone Nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 3:30 il sindaco di Roveredo in Piano comune confinante con Paolo Nadal ha invitato i cittadini con un post su Facebook a non uscire di casa a tenere le finestre chiuse non consumare i prodotti del proprio orto disposta anche la chiusura delle scuole il rogo di grandi dimensioniformarsi di una grande che ancora persiste nella zona è che abbiamo ancora argomento sono 6 tifosi polacchi arrestati per il Raid vandalico e gli scontri avvenuti ieri notte in pieno centro storico a Cagliari partita amichevole Cagliari pogon szczecin squadra che Milita nella prima divisione polacca la polizia anche denunciato tre supporter Rossoblu al termine del match finito 3 a 1 a favore dei padroni di casa una trentina di tifosi polacchi ha raggiunto il quartiere della Marina devastando l’esterno di alcuni locali e lanciando bombe e carta e petardi molti di loro erano ubriachi prima dell’inizio della gara si erano già registrati momenti di tensione fuori della Sardegna Arena con La tifoseria del Cagliari quella guerriglie urbane in centro i polacchi si sono fermati prima nella zona di Piazza Yenne tra urla schiamazzi e fuori poi ci sono addentrati tra le viuzze della Marina Qui hanno Incrociato un gruppetto di un tra Rossoblu e dopo alcuni insulti sono venuti alle mani è scoppiata una rissa degenerate in guerriglia urbana ai danneggiamenti era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa