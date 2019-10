Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio tragedia nel foggiano ha telefonato ai Carabinieri annunciando di aver ucciso la moglie e le due figlie e poi si è ucciso è caduto a Orta Nova dove un uomo di 53 anni questa notte alle 2 ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 54 anni Le due figlie di 12 e 18 anni Cambiamo argomento diventa un giallo la cattura di Xavier Dupont noto come il mostro di Nantes ricercato per l’omicidio della moglie di quattro figli per aver nascosto il cadavere ieri è stato annunciato l’arresto del 58enne aristocratico uomo da fare l’aeroporto di Glasgow in Scozia dove l’uomo sarebbe arrivato con un volo da fare la notizia subito avuto ampio risalto sui media francesi Ma già ieri sera il procuratore della repubblica abbinante Pier se ne hai invitato alla provetta per stamattina a Radio Europe ha diffuso laedificato come Jack è presentato come vicino di casa di Newport Volpiano ancora pagina l’indagine sullo impeachment del presidente avviata dalla camera dei rappresentanti americana è una truffa non dovremmo mai più consentire che si ripeta così Donald Trump durante il suo comizio elettorale Luisiana a lei Charles cambiamo ancora argomento Massimo Livello di allerta per il tifone agilis che si avvicina tol che ha fatto già una vittima aumenta il livello di emergenza in Giappone in concomitanza con l’arrivo del tifone agenzia meteorologica Nazionale ha diffuso il quinto grado di allarmi In una scala da 1 a 5 anticipando il estremo di piogge torrenziali diverse Hari dell’arcipelago centro-orientale andiamo ora in Siria le forze di opposizione siriana appoggiate dalla Turchia hanno raggiunto un’autostrada strategica Norberto della Siria mentre lo pensi va turca contro i combattenti curdi siriani entra nel suo quarto giorno lo riferisce l’agenzia anadolu le porte sono arrivate sull’autostrada M4 che collega le città siriane da mangicamici a 30 km a sud del Confine turco la Turchia ha affermato di voler respingere Le Milizie curde dell’Unità di protezione Popolare che considera terroristi per i suoi legami con Insurrezione che dura da decenni all’interno dei propri confini ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

