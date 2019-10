Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un agente Penitenziario di 53 anni Ciro Curcelli si è suicidato dopo aver ucciso a colpi di pistola la moglie e le due figlie di 12 18 anni il fatto accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova nel foggiano l’uomo verso le 2 di venerdì notte ha sparato prima la moglie Teresa di 54 anni poi le due figlie Valentina e Miriam e infine si è suicidato con la stessa area Cambiamo argomento da subito fin dalle prime offensive turche in Siria il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lanciato l’allarme sulle migliaia di Foreign Fighters attualmente sotto il controllo curdo che potrebbero essere liberati intelligente antiterrorismo italiani stanno seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della crisi siriana perché sarebbero 2200 i combattenti ISIS europei nelle carceri curde che possono rientrare a casa 5sotto osservazione tra loro le prelevi che da tempo chiedono di poter tornare assicurando siamo sentite Cambiamo argomento il tifone più potente dell’anno agibilità già iniziato la sua marcia sul Santo orientale del Giappone in direzione di Tokyo La polizia ha riferito che una persona è morta a Chiara secondo le autorità le raffiche di vento a te se nel corso della giornata fino a 215 km orari hanno già provocato Spezia diverse abitazioni sul territorio che era stato precedentemente colpito dal tifone farsaglia inizio settembre è finita Dopo 8 anni di fuga la caccia Xavier Dupont soprannominato il mostro scusato di aver ucciso la moglie quarantottenne i quattro figli di 21 18 16 e 13 anni nel 2011 di averli fatti a pezzi e sepolta in giardino l’uomo è stato arrestato all’aeroporto di Glasgow in Scozia appena sceso da un volo in arrivo da Parigi du Pont viaggiava sotto Falsa Identità e torniamo in Italia in campagna in Sicilia oltrepersone su dieci sono a rischio povertà ovvero hanno reddito disponibile dopo i trasferimenti sociali inferiore al 60% di quello medio Nazionale si tratta del livello più alto in Unione Europea lo si legge nei dati eurostat 2018 turisti di povertà nelle regioni che spiegano come il dato sia legato al confronto nazionale e non implica quindi necessariamente un basso tenore di vita in campagna la percentuale di coloro che sono a rischio povertà del 41 e 4 % in Sicilia in calo al 40,7% ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa