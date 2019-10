Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio il MoVimento 5 Stelle festeggia il Napoli alla mostra d’oltremare i suoi primi dieci anni di vita con italia5stelle sembra l’altro giorno che iniziavano i premi immunità dice Davide Casaleggio a prenderla due poi aggiunge di sperare che l’attuale Alleanza di governo sia più stabile della precedente ma l’obiettivo del MoVimento 5 Stelle e portare a termine gli obiettivi preposti il capo politico Di Maio promette diverse novità e legati al Movimento 5 Stelle si da un’organizzazione un modello in cui 80-90 persone gestiranno il movimento in tutta Italia e poi annuncia per stasera la partecipazione del premier Conte tragedia ad Orta Nova nelle un assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie di 54 anni le figlie di 12 18 anni e poi si è suicidato con un colpo alla testa e vittima erano a letto Quando l’uomo hapoco poi ha chiamato i carabinieri ucciso Mia moglie ha ucciso le mie figlie ora mi uccido lascio la porta aperta I militari non hanno trovato biglietti o messaggi la coppia aveva un terzo figlio di 26 anni lavorava a Ravenna e che ha detto di non aver mai sospettato nulla il tifone a chi ha raggiunto la prefettura di shizuoka sud ovest di Tokyo si sta dirigendo verso l’enorme area metropolitana mentre il Giappone si prepara la tempesta più grave degli ultimi 60 anni lo riferisce l’agenzia meteorologica Nazionale decine di migliaia di abitazioni risultano senza corrente gli ordini di versione riguardano 262050 una prima vittima una persona a cui auto è stata investita dalla Furia del Vento Napoli in lutto per la morte del grande attore Carlo Croccolo Aveva 92 anni nella sua carriera ha lavorato con i più grandi autori e registi di teatro e cinema Eduardo De Sica Magni importante anche la sua attività televisiva è quella di doppiatore addio anche a Robert Forster l’attore statunitense 78enne conosciuto dal grande pubblico per i suoi ruoli di Max FerriJackie Brown di Quentin Tarantino con cui avevo tenuto nel 1997 una nomination agli Oscar come attore Non protagonista è nella serie tv Breaking Bad prosegue lavoro in vista della legge di dopo le indiscrezioni di oggi su alcuni quotidiani circa la possibilità di modificare quota 100 intervengono Fonti del Ministero del Lavoro per far sapere che al momento non esiste alcuna ipotesi di revisione delle finestre una delle novità di Intanto è la legge di mento delle tasse sulla prossima tornata di rinnovi contrattuali che riguarderà milioni di lavoratori Questo per dare una spinta in più al taglio del cuneo fiscale per il quale Al momento sono stanziati 2 miliardi e mezzo Intanto il numero 17 della BCE draghi ti dice ottimista sul futuro dell’Europa in campagna in Sicilia 4 persone su dieci sono a rischio povertà un reddito disponibile dopo i trasferimenti sociali inferiore al 60% quello medio nazionale e livello più alto nell’Unione Europea lo si legge nei dati eurostat 2018 su rischio povertà nelle regioni che spiegano come andato sia legato al confronto Nazionale non implica quindi necessariamente un basso tenorein Campania la percentuale di coloro che sono a rischio povertà e del 41 e 4 % mentre in Sicilia in caval 40,7 Cambiamo argomento nelle 2019 in Italia è scattato più di un alimento al giorno 281 notizie che inviata l’Unione Europea emerge da un’analisi della Coldiretti al forum dell’agroalimentare a Cernobbio sul totale di 281 allarmi 124 provengono da altri paesi europei è 108 da Paesi extracomunitari 4 prodotti su 5 pericolosi per la sicurezza alimentare precisa Coldiretti vengono dall’estero la ministra dell’Agricoltura Bellanova No al fatto cibo e sostegno necessità di rendere obbligatoria l’origine delle materie prime degli alimenti in etichetta impresa di Eliot Chi è il campione keniota centrato sulle strade di Vienna la Challenge e completare una maratona in meno di due ore il campione olimpico ha completato la sua sfida in un’ora e 59 minuti e 40 diventando di diritto il più grande maratoneta di sempre ho superato i limiti umani ognuno di noi si preparapuò raggiungere risultati impossibili alloggiata golf club di Roma il terzo round di Andrea Pavan al 76 Open d’Italia ieri è chiuso il secondo round in ottava posizione a 4 colpi della britannico Matthew fitzpatrick nuovo leader del quinto appuntamento 2019 delle Rolex tour E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa