Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 18:10

Nel quarto giorno dell'operazione fonte di pace nel nord-est della Siria proteggono i violenti scontri tra le forze turche i curvie mentre i combattimenti sono avanti senza tregua cresce il numero di Civili in fuga Sono circa 200 mila le persone costrette a scappare dalle zone del Confine turco Siriano intanto La Germania ha annunciato lo stop alla vendita di armi ed anche negli Stati Uniti hanno i provvedimenti per le sanzioni l'Europa deve parlare con una sola voce non si deve fare scattare dalla Turchia su rifugiati è inaccettabile a dirlo Luigi Di Maio che ha Sky Tg24 parlato del conflitto in corso insieme delle minacce rivolte Europa dal Presidente turco erdogan niente finale per l'azzurro Matteo berrettini sconfitto dal tedesco Alexander nella semifinale del torneo Masterdi Shanghai in Cina da 30 Romano 23 anni è stato superato col punteggio di 6-3 6-4 in poco più di 60 minuti nei quali è stato strapazzato dall'avversario e di almeno 4 morti e 3 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta brookling in utica avenue fuori da un locale notturno i feriti secondo diverse fonti sarebbe in condizioni gravi l'allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia è arrivata l'aria di Crohn le indagini Sono in corso i ministri degli esteri dei paesi della Lega araba hanno deciso di assumere misure urgenti per far fronte all'aggressione turca contro la Siria comprese la riduzione relazioni diplomatiche la cessazione della Cooperazione militare la revisione delle relazioni economiche lo si legge nel documento finale della Lega araba ricevuto dall'ansa al termine di una riunione d'urgenza svoltasi oggi al Cairo

