Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il conflitto in Siria la Turchia combatte i curdi con i jihadisti di al qaida a confermare lo stesso gruppo harar alsharqiya di director intanto l’offensiva di terra turca e anche annuncia di aver conquistato alcuni importanti centri abitati per alcune fonti l’attentato alla prigione ISIS Ada sa che la lega araba riduce le relazioni con la Turchia sopra la cooperazione militare la Germania blocca la vendita di armi ad Ankara Ed ora la politica italiana al Movimento 5 Stelle festeggia a Napoli alla mostra d’oltremare i suoi primi dieci anni di vita con italia5stelle sembra l’altro giorno che iniziavamo i primi imita Davide Casaleggio a prenderla due giorni poi aggiunge di sperare che la tua l’alleanza di governo sia più stabile della precedente ma l’obiettivo del MoVimento 5 Stelle e portare a termine gli obiettivi preposti il capo politico del Movimento Di Maio promette dimi dai spiega che il MoVimento 5 Stelle si da un’organizzazione un modello in cui 80-90 persone lo gestiranno in tutta Italia poi annuncia per stasera la partecipazione del premier Conte andiamo all’estero sala 2 bilancio delle vittime del tifone in Giappone il più devastante da inizio anno mentre almeno 3 persone risultano disperse le autorità confermano che un uomo è stato travolto da una slavina assomiglio a Cascine la prefettura di gifu Giappone centrale un’altra persona è morta Quanti denti hanno ribaltato la sua auto prima che il sifone arrivasse sulla terraferma le autorità avevano dichiarato il più alto livello di allerta per il disastro causato da piogge mentre preoccupa livello delle acque dopo le piogge torrenziali fino a 1000 mm nella regione del Tocai che hanno costretto le autorità a diffondere un avviso di evacuazione per 7 milioni di persone torniamo in Italia tragedia Giano telefonato ai Carabinieri annunciando di aver ucciso la moglie e le due figlie e poi si è ucciso è caduta Ortanova dove un uomo di 53 anni agente di polizia penitenziaria questa notte alle 2 ha ucciso a colpi di pistola alla moglie di54 anni e 12 e 18 anni che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa