Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione Francesco Vitale in studio La Germania ha deciso di fermare la vendita di armi alla Turchia l’annuncio arriva dal ministro degli Esteri di Berlino È come una misura ha spiegato alla Bild am sonntag che intende colpire l’operazione vendita via telenorba.it dell’asilo ricalca la decisione di Paesi Bassi Finlandia Danimarca e Norvegia nel 2018 la Germania venduta la Turchia armi per un totale di 240 milioni di euro il MoVimento 5 Stelle a Napoli alla mostra d’oltremare il suo decennale sembra l’altro giorno che iniziavamo i primi meetup dice Davide Casaleggio a prenderla due giorni di Maio promette diverse novità e spiega che il MoVimento 5 Stelle un’organizzazione in cui 80-90 persone gestiranno il movimento polemiche per le assenza di ex ministri di Alessandro Di Battista Fico chi pensa solo al proprio Ego porta scissioni escissioni torniamo all’estero il tifone più potente dell’anno ha già iniziato alla Smart sul versante orientale del Giappone in direzione di tolto il bilancio al momento di 2 morti e 3 dispersi secondo le autorità le raffiche di vento a te nel corso della giornata fino a 215 km orari hanno già provocato danni e spese diverse abitazioni su un territorio che era stato precedentemente colpita dal tifone fax a inizio settembre 4 persone sono morte altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria a Brooklyn New York l’allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia arrivata nel quartiere cronaca e gli agenti si sono trovati davanti Nubile scena cadavere tre feriti che sono stati subito soccorsi tre sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita domani lezione anche in Ungheria amministrative in cui il partito di governo del rischio di perdere la capitale Budapest alcune Altre grandi città si leggono sindaci assessori con sistema maggioritario le assemblee provinciali con liste di partito L’opposizione ha speranze di vincere contro il candidato del partitosolo dove presente un solo sfidante appoggiato da tutti i partiti compreso il jobbik ed è la prima volta che a Budapest in circa metà dei capoluoghi partiti di opposizione sono riusciti ad accordarsi per trovare un sullo sfidante AB contro il 71enne sindaco in carica il posto era un politico dei Verdi 44enne York dei cartoni che si è imposto in prima li fa tutti i partiti d’opposizione la campagna elettorale chiusa oggi è stata più dura volgare probabilmente mai vissuta in Ungheria era l’ultima notizia buona serata

