Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dal redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus verso il nuovo dpcm il comitato tecnico-scientifico parla di una quarantena di 10 giorni e stop al doppio tampone negativo il ministro speranza parla di contagio inserita dobbiamo restringere le maglie dice proposto stop alle feste private il comitato tecnico scientifico è necessario il coinvolgimento dei medici di base e pediatri per l’esecuzione dei tamponi e nelle ultime 24 ore in Italia contagi diminuiscono 5456 ma sono meno i tamponi effettuati 104258 contro gli oltre 133 mila delle precedenti 24ore.it con sintomi in Italia sono complessivamente 4519 con un incremento di 183 unità Arcuri viso e non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown c’è bisognoprendere tutti coscienza e farci carico di un necessario incremento di responsabilità dice il commissario per l’emergenza covid ospite a mezz’ora in più 5 milioni di tessera PD in arrivo anche a medici di base chi fa corsa non deve indossare la mascherina lo precisa il Viminale dopo la circolare del Capo di Gabinetto Abruzzo frattasi per attività motoria sottolinea Ministero deve intendersi la mia passeggiata e non la corsa anche quella svolta con finalità amatoriali in quanto riconducibili ad attività sportiva quindi conclude le corse potranno continuare a svolgersi senza obbligo di Mascherina e cambiamo argomento i Los Angeles Lakers battono i Miami Heat si aggiudicano i loro XVII titolo.nba il primo dopo 10 anni per LeBron James il campione de Los Angeles si tratta del quarto capitolo tenuto con squadre diverse la vittoria dei Lakers e arriva quasi 9 mesi dalla morte di Kobe Bryant che aveva regalato la squadra californiana il suo penultimo titolo nel 2010 e noi ci fermiamobuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa